Innloggingsproblemer hos Skatteetaten

Det er onsdag innloggingsproblemer på Skatteetatens nettsider.

– Det er for tiden problemer med innlogging på skatteetaten.no. Vi jobber med feilsøking og retting, sier fungerende pressesjef Erlend Fossbakken Skatteetaten til Digi.

Skjermbilde fra da vi prøvde å logge inn på nettsidene onsdag ettermiddag. Foto: Digi

Skattemeldingen blir sendt ut puljevis mellom 7. mars og 22. mars.

– At folk går inn og sjekker skattemeldingen er en viktig årrssak til problemene, sier han.

– Vi ser at det er mange som prøver å logge på samtidig. Hvis du ikke kommer på, prøv igjen senere. Hvis du ikke har fått melding fra oss om at skattemeldingen din er klar, trenger du ikke å forsøke å logge på. Vi gir beskjed når din skattemelding er klar, sier Fossbakken.

Etaten opplyser at de sender ut rundt 5,1 millioner skattemeldinger.

Det var også en kort episode med innloggingsproblemer forrige uke, da de første skattemeldingene var klare.

Like før kl 16.30 onsdag ettermiddag var det fortsatt kø for å logge inn på nettsidene.

Digi har stilt etaten flere spørsmål om årsaken til problemene. De svarer inntil videre de ikke kan dra sine fagfolk bort fra jobben de gjør nå med utsendelser av skattemelding.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Computas samler spisskompetanse på AI i egen avdeling. Etterspørselen er skyhøy

– Avleggs å vise til stor pågang

Administrerende direktør Karine Ugland Virik i Skattebetalerforeningen sier til Nettavisen at det er en historie de ser gjenta seg hvert eneste år.

– For noen er manglende tilgang et problem. Kanskje har de satt av tid med rådgivere for å få hjelp med skattemeldingen, og så kommer de ikke inn. Her har etaten et ansvar for at ting går på skinner, sier hun til avisen, og legger til:

– Etter 20 år med digital skattemelding er det avleggs å vise til stor pågang. For nå bidrar etaten til å sløse med skattebetalernes penger.