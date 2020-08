Debattinnleggene på Digi.no om Akson hittil (fra eldste til nyeste) Arild Haraldsen (spaltist): Når staten skal investere 11 milliarder kroner til digitalisering Arild Haraldsen (spaltist): På tide å tenke nytt om digitaliseringen i helsesektoren Espen Andersen (spaltist): Om IT-systemer og illusjoner av kontroll Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse): Er svaret alltid smidig utvikling? Leif Arne Brandsæter (Visma Enterprise): Heldigvis er tiden for store IT-prosjekter over Arild Haraldsen (spaltist): Akson-prosjektet, hva er alternativet? Inga Nordberg (Direktoratet for e-helse): Misforstått om smidig metodikk Atle Bergfjord (Netcompany): Stort og smidig – ja takk, begge deler! Espen Andersen (spaltist): Om katastrofe­prosjekters dramaturgi Arild Haraldsen (spaltist): Akson og ny e-hels