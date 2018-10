SOGNSVANN, OSLO (digi.no): Mye av de digitale dataene som produseres i dag, kan være av interesse også for ettertiden. Men i motsetning til informasjon trykket på papir, er det ikke umiddelbart gitt at innholdet som er lagret i ulike digitale dokumentformater er lesbart for forskere og andre om noen tiår eller enda lenger fram i tid.