Replika av den første transistoren Foto: Ragesoss

En sen novemberkveld i 1947 sitter John Bardeen og Walter Brattain i et labratorium i 4. etasje av en bygning i New Jersey. Forskerne gjennomfører i utgangspunktet eksperimenter for å forbedre datidens radarteknologi. Spente kobler de opp gullkontakter til et stykke germanium for å studere på effektene som da oppstår på overflaten.

Men når de gjør dette skjer det noe veldig spesielt som overrasker dem; forskerne får ut et signal med en høyere effekt enn signalet de sendte inn.

Lite visste de hvor mye denne oppdagelsen skulle komme til å gjøre for menneskeheten. Lederen for gruppa, William Shockley, innser imidlertid at denne oppdagelsen har et stort potensiale, og jobber derfor de neste månedene med øke kunnskapen om denne dingsen. De gir den navnet «transistor».