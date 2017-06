Det finnes svært mange digitale samarbeidsverktøy å velge mellom, og det kan være vrient å vite akkurat hvilke som vil bedre samarbeidet og effektiviteten i din bedrift.

Ikke bare er det stor variasjon i funksjonaliteter – det er mange elementer å vurdere før du velger deg et verktøy som kan effektivisere samarbeidet mellom ansatte, ut ifra hva dere i bedriften trenger.

Dere bør vurdere for eksempel følgende:

Trenger dere kanskje en mer effektiv kommunikasjonskanal, et prosjektplanleggingsverktøy, raskere fildeling – eller alle tre?

Kostnad

Kompatiblitet

Integrasjonsmuligheter

Brukeropplevelse

Kommunikasjonsmåter

Sikkerhet

Vi har tatt utgangspunkt i de mest populære og mest brukte samarbeidsverktøyene, som vist på denne snasne oversikten på G2 Crowd. G2 Crowd er et nettsted som har som mål å redusere antallet falske anmeldelser på internett. Man må blant annet være tilknyttet en LinkedIn-profil for å bevise at man er en ekte person før man får skrive en anmeldelse. I tillegg har de et eget scoringsystem.

G2 Crowd tilbyr en nyttig og oversiktelig graf, akkompagnert av en utfyllende liste med smarte filtreringsmuligheter. Vi har valgt å se nærmere på de fem som er på topp, filtrert på popularitet og en G2-score over 60 – og uavhengig av funksjonaliteter og kategori. På denne måten kan du bli litt bedre kjent med hva som faktisk finnes av forskjellige løsninger når du leser denne guiden, og kanskje bli gjort oppmerksom på behov du ikke visste at din bedrift hadde.