Hjørnesteinen i den digitale teknologi-revolusjonen har blitt 75 år

Hvis man skal trekke fram de viktigste oppfinnelsene til menneskeheten, er det i dag vanskelig å komme utenom transistoren. Den 16. desember 1947, altså for 75 år siden, skapte fysikerne Walter Brattain og John Bardeen ved Bell Labs den første fungerende transistoren. Da den ble vist fram for ledelsen i Bell Labs uken etter, på lille julaften, ble den kalt for en «magnificent Christmas present».