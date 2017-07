Kunstig intelligens som fagområde har eksistert i bare litt over 50 år, og utviklingen de siste årene har unektelig skutt fart: Et søk på «kunstig intelligens» i Atekst gir 374 treff for 2013. Til sammenligning er det allerede 1826 treff bare hittil dette året. Det er altså ingen hemmelighet at kunstig intelligens er et hett tema om dagen.

«Alle» snakker om kunstig intelligens, bedrifter satser stort på det, og det behandles ofte i populærkulturen og litteraturen.

Og gjennom både aktører i næringslivet, film og TV-serier kan man kanskje få et inntrykk av at kunstig intelligens er svært avanserte og kompliserte greier – og kanskje også ikke så rent lite skummelt og truende.