Selv om veldig mye kan gjøres i skyen i dag, kan det være nyttig for enkelte å ha en server hjemme som også er tilgjengelig via internett. Serveren kan tilby funksjonalitet eller egenskaper som ikke er tilgjengelige hos de fleste kommersielle tjenester, eller som koster uforholdsmessig mye penger. Om ikke dette er grunn nok, kan det å sette opp og drifte en server på en sikker og effektiv måte, være en nyttig erfaring for mange.