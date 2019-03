For noen uker siden hadde digi.no besøk av John-André Bjørkhaug, som er penetrasjonstester hos NTT Security. Som vi allerede har skrevet, fortalte han om at webgrensesnittet til en rekke norske smarthus ligger åpent tilgjengelig på nett, noe som gir uvedkommende både innsyns- og kontrollmuligheter. Et nytt søk denne uken viser at antallet smarthus som er tilgjengelige på denne måten, har gått noe ned. Men flere av eksemplene som Bjørkhaug nevnte, er fortsatt tilgjengelige.