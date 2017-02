De fleste av dagens wifi-produkter er basert på 802.11ac, men nylig lanserte brikkeprodusenten Qualcomm sine første brikker som støtter etterfølgeren til 802.11ac – en ny standard med navnet 802.11ax.

Mens man tidligere har fokusert mest på hastighet, lover 802.11ax å øke kapasiteten i det trådløse nettet slik at enda flere brukere kan koble seg opp samtidig. I denne artikkelen skal vi gå i dybden på 802.11ax.

Standarden er ikke ferdig – selv om produktene snart kommer

Den endelige 802.11ax-spesifikasjonen ventes ikke å være ferdig før i 2019, men det er ikke uvanlig at produsenter av brikkesett og trådløse rutere – spesielt i forbrukermarkedet – lanserer produkter basert på utkast til kommende standarder. Det har skjedd også med tidligere standarder som 802.11n og 802.11ac. Når standardiseringsarbeidet har kommet et stykke lanserer standardiseringsorganisasjonene (i dette tilfellet IEEE) med et utkast («draft») til standard, og det er ofte ikke mange endringer i denne før den endelige standarden publiseres.