Personlig informasjon om mange tusen elever i tre fylkeskommuner kan ha kommet på avveie etter et sikkerhetsbrudd i vår. Leverandøren Conexus fikk vite om bruddet da en ukjent tredjepart 4. mai sendte selskapet en e-post med persondata de hadde hentet ut fra systemet.

Etter undersøkelser gikk fylkesrådmannen i Innlandet ut med at tredjeparten skal være et israelsk firma.