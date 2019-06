PALO ALTO (digi.no): For at en ansatt ved et norsk sykehus skal kunne utføre oppgaver på jobb må han eller hun oppfylle såkalte kompetansekrav. En sykepleier må for eksempel ha registrert opplæring i å ta blodprøver på barn under tre år, om vedkommende skal gjøre det innenfor lovens rammer.