Intel bryter 5 GHz-grensen med nye prosessorer for bærbare PC-er

Intel annonserte under CES-messen i Las Vegas i januar planer om å lansere nye prosessorer for bærbare PC-er som ville bli de første til å nå en klokkefrekvens på mer enn 5 GHz i turbomodus. Nå er de nye prosessorene lansert, opplyser Intel i en pressemelding.

Det er snakk om 10. generasjon Intel Core-prosessorer i det som kalles H-serien, beregnet på de aller kraftigste bærbare PC-ene for gamere og innholdsprodusenter. Prosessorene er basert på Comet Lake, som er kodenavnet på den nyeste generasjonen Skylake-arkitektur.

Toppmodellen i den nye serien er Intel Core i9-10980HK. Prosessoren har 8 kjerner, 16 tråder og en standard klokkefrekvens på 2,4 GHz – men som når det er behov for det kan skrus opp til hele 5,3 GHz i såkalt turbo-modus. K-en til slutt betyr at klokkefrekvensen ikke er låst, så i teorien kan du overklokke prosessoren for å oppnå enda høyere ytelse.

Prosessorserien består også av Core i5- og Core i7-prosessorer fra 2,3 til 2,7 GHz, med turbo-hastighet på fra 4,5 til 5,3 GHz. Alle prosessorene har en TDP (Thermal Design Power) på 45 watt, som er temmelig høyt til å være prosessorer for bærbare PC-er. Tidligere har Intel lansert en rekke andre 10. generasjon Core-prosessorer, med lavere strømforbruk. De nye H-prosessorene er fortsatt på en 14 nanometer produksjonsprosess, mens Intel har tidligere lansert prosessorer på 10 nanometer («Ice Lake»).

Forstørret bilde av waferen til en 10. generasjon Intel Core H-prosessor. Foto: Intel

Noe av hemmeligheten bak de høye turbo-klokkefrekvensene, er en ny funksjon som kalles Thermal Velocity Boost, som automatisk booster klokkefrekvensen med opptil 200 MHz når temperaturen i prosessoren er lav nok til å forsvare det. Det krever at PC-produsentene har sørget for god nok kjøling.

Her er alle de nye prosessorene: