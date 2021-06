Intel satser på den åpne RISC-V-teknologien

Intel har inngått et samarbeid med selskapet Sifive om både produksjon og teknologilisensiering av Sifives nye RISC-V-baserte Performance-familie med applikasjonsprosessorer. Dette skriver de to selskapene i en felles pressemelding.

RISC-V er et åpent instruksjonssett som kan brukes fritt av alle. Det har vært under utvikling siden 2010. Interessen for teknologien har økt betydelig de siste årene.

Først med vektorstøtte

Sifive lanserte i går de to første Performance-prosessorene, P270 og P559. Selskapet hevder at P270 er den første Linux-kapable prosessoren med støtte for RISC-V Vector Extension v 1.0RC. Den kan kombineres med selskapets Recode-teknologi, som oversetter eksisterende SIMD-programvare (Single Instruction Multiple Data) fra andre arkitekturer til vektorbasert RISC-V assemblykode.

Sifive hevder dessuten at P559 er den kraftigste RISC-V-prosessoren som er tilgjengelig i dag.

Få detaljer

Intels Amber Huffman, teknologidirektør i Intels IP Engineering Group, er ikke veldig tydelig i sine uttalelser i pressemeldingen, men forteller at selskapet skal være en ledende utviklingspartner med Sifive for å demonstrere for felles kunder den ytelsen P550-prosessoren har i Intels 7 nanometer Horse Creek-plattform.

– Ved å kombinere Intels avanserte grensesnittsåndsverk, slik som DDR og PCIe, med Sifives kraftigste prosessor, vil Horse Creek tilby en verdifull og utvidbar utviklingsplattform for avanserte RISC-V-bruksområder, forteller Huffman.

Nøyaktig hva Horse Creek skal være, er litt uklart. Ars Technica skriver at selskapet tidligere har brukt «Creek»-navnene til plattformer bestående av separate CPU-er og brikkesett, framfor komplette systembrikker (SoC – System on Chip). Samtidig er det ingenting som tyder på at Intel vil erstatte selskapet x86-baserte CPU-er med RISC-V-teknologi, er det sannsynlig at P559-prosessorene vil bli brukt til mer spesifikke oppgaver.

Intels første 7 nanometersprodukt?

Teknologinettstedet Anandtech skriver at Sifive trolig er den første aktøren som offisielt vil tilby sin teknologi gjennom Intels relativt ferske rolle som produsent av andres mikrobrikker. Intel Foundry Services ble etablert tidligere i år.

I en separat artikkel skriver Anandtech at det er ventet Horse Creek kommer i 2022 og blir Intels aller første produkt lagd med 7 nanometers prosessteknologi. For selskapets mer tradisjonelle CPU-er er ikke planen å komme med 7 nm-produkter før i 2023.

Brukes allerede i 5G-teknologi

I likhet med RISC-V-teknologi, har også Sifive sprunget ut av teknologimiljøene ved University of California Berkeley. Sifive var i 2016 det første selskapet til å lansere kommersielle produkter med RISC-V-instruksjonssett. Selskapet er såkalt fabless, noe som innebærer at produktene produseres av tredjeparter, noe som på sikt trolig også vil inkludere Intel og Samsung Foundry.

Det har tidligere blitt meldt at Samsung også bruker RISC-V-produkter fra Sifive i forbindelse blant annet 5G-teknologi, inkludert i smartmobiler. Da dreier det seg om oppgavespesifikke mikrokontrollere, blant annet for prosessering av radiosignaler og bildedata, sikkerhetsadministrasjon og kunstig intelligens.

Også selskaper som Western Digital, Nvidia og Qualcomm har tidligere snakket offentlig om planer om å bruke RISC-V-basert teknologi på visse områder.