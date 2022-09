Intel har overført om lag 5.000 patenter til IPValue Management Group, som har opprettet et nytt datterselskap kalt Tahoe Research Limited til å forvalte rettighetene.

Ifølge kunngjøringen dreier det seg om nærmere 20 år med oppfinnelser knyttet til mikrobrikker, applikasjonsprosessorer, logiske kretser, datasystemer, minne, lagring, nettverk, arkitektur og design av halvledere, brikkeproduksjon og annet.

IPValue hevder å ha tjent mer enn 2 milliarder dollar siden oppstarten i 2001, på inndrivelse av lisenskrav og håndheving av rettigheter fra mer enn 60.000 patenter. Nå skal også Intel-porteføljen kommersialiseres.

– Dette er et klassisk patenttroll, skriver redaktør Mike Masnick i Techdirt.

Han er selv tidligere Intel-ansatt og mener det er ironisk at brikkegiganten går til det skritt å «omfavne patenttrolling», som han kaller det.

Med det så sikter han til at Intel, som har kjempet mot patenttroll i flere tiår, selv skal ha funnet opp patenttroll-begrepet.

Lang kamp mot patenttroll

Intel var med å starte Coalition for Patent Fairness i 2006, en lobbyvirksomhet i Washington som ville reformere patentsystemet.

Målet var å bekjempe patenttroll, det vil si selskaper som kun lever av lisenskrav og trusler om søksmål, uten selv å ha kommersielle produkter eller planer om det.

Koalisjonen har siden endret navn til High Tech Inventors Alliance (HTIA), der bekjempelse av patenttroll og misbruk av patentsøksmål stadig er like uttalt. Foruten Intel er blant annet Amazon, Google, Microsoft, Cisco, Oracle, Adobe og Dell på medlemslisten.

Uttrykket patenttroll har blitt tilskrevet to jurister, Peter Detkin og Anne Gundelfinger, som begge jobbet for Intel på 1990-tallet.

Intel ble den gangen saksøkt for et patentbrudd, samt ærekrenkelse, etter å ha karakterisert motparten som en utpresser. Detkin skal ha kommet opp med patenttroll-begrepet for å unngå flere injuriesøksmål.