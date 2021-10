Intel vil ikke legge ny brikkefabrikk til Storbritannia: – Uaktuelt etter brexit

I en tid med global mangel på databrikker har mange varslet planer om å bygge ut produksjonskapasiteten med nye anlegg verden over.

Avanserte fabrikker som kan framstille mikrobrikker av silisium kommer også til Europa, der brikkegiganten Intel alene skal investere mange hundre milliarder kroner.

Hvor brikkefabrikkene skal føres opp er imidlertid ikke bestemt ennå, men nå er det klart at britene er ute av dansen.

– Storbritannia er blant landene vi ville ha vurdert, men det er ikke lenger aktuelt på grunn av brexit, sier Intels toppsjef Pat Gelsinger til BBC.

Analyse: Sverige med i kampen

Etter at britene forlot unionen har de i stedet konsentrert seg om EU-land og de har også mottatt støtte fra EU i det videre arbeidet, forteller han. Gelsinger røper at de nå vurderer omkring 70 konkrete forslag om steder fordelt på 10 ulike europeiske land.

Tyskland er kanskje den heteste kandidaten, hvis vi skal tro analysen til Investment Monitor, som har sett nærmere på saken.

De har rangert landene de mener har største sjanse til å bli valgt av Intel. Tyskerne ruver høyt over de andre med klart best score. Deretter følger land som Nederland og Frankrike. Sverige er eneste nordiske land på listen.

Tilgang til talent er viktigste kriterium, men økonomiske insentiver kan antakeligvis også spille en rolle, ifølge Investment Monitor.

Tysklands finansminister Peter Altmeier lokket med en støtteordning på tre milliarder euro da han møtte representanter for halvlederindustrien i september.

80 milliarder euro

Intel har tidligere varslet at satsingen i Europa skal innebære oppføringen av minst to brikkefabrikker i første omgang, som i løpet av et tiår skal utvides til åtte fabrikker.

Selskapets planlagte investeringer i Europa er beregnet å koste svimlende 80 milliarder euro, som med dagens kurs tilsvarer drøyt 793 milliarder norske kroner.