Intel vil la deg oppdatere BIOS/UEFI uten omstart

Snart trenger du ikke lenger å restarte maskinen etter en BIOS/UEFI-oppdatering, melder Photonix.

«Intel Seamless Update» er en funksjon som Intel har jobbet med en stund, og nylig sendte selskapet inn innspill til kodeendringer i Linux-kjernen som skal til for å få dette til å fungere.

En lansering for Windows ligger med andre ord litt lenger frem i tid, men funksjonen vil sannsynligvis komme også der.

Minst mulig nedetid

Å oppdatere BIOS eller UEFI på hovedkortet gjennom operativsystemet har vært en vanlig funksjon i mange år allerede, selv om implementeringen ennå kan sies å være litt uferdig for mange hovedkortprodusenter. Uansett har det vært nødvendig med en restart av systemet for å aktivere oppdateringene, og det kan ta noen minutter.

Det er nettopp denne korte nedetiden Intel nå vil til livs.

Selv om den er kort, er det nemlig nedetid som kan bli dyr. Datasentre og andre storkunder tjener nemlig godt på å ha så lite nedetid som mulig, og et system som gir nesten 100 prosent oppetid, vil være et krav for mange kunder og et stort konkurransefortrinn for tilbydere.

Det er uvisst om AMD jobber med en lignende funksjon, men så tett som Intel og AMD følger hverandres utvikling, synes det naturlig å anta at også de planlegger noe lignende – i det minste for sine Epyc-baserte systemer.