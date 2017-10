Intels nye brikke skal være et gjennombrudd innenfor kvantedatamaskiner

Slik ser Intels superledende 17-qubit kvanteprosessor ut. Foto: Intel Corporation

Mange tror at kvantedatamaskiner kommer til å bli det neste store gjennombruddet innenfor databehandling, ettersom en kvantedatamaskin kan behandle alle oppgaver parallelt og arbeide ekstremt mye raskere enn dagens datamaskiner. De første kvantedatamaskinene finnes, men teknologien er fortsatt på et veldig tidlig stadium. Vi er fortsatt langt unna å bygge kvantedatamaskiner som utfører mer enn helt enkle og veldig spesialiserte oppgaver.

Nå har prosessorgiganten Intel annonsert sin første 17-qubit superledende testbrikke for kvantedatamaskiner. Brikken er levert til QuTech, som er Intels forskningspartner på kvantedatamaskiner i Nederland. I mai i år annonserte også IBM en prototyp på en 17-qubit kvanteprosessor.

Forbedret innpakning

En qubit er den grunnleggende informasjonsbæreren i en kvantedatamaskin. Mens en vanlig datamaskin opererer med bits, som kan være 0 eller 1, benytter en kvantedatamaskin et merkelig fenomen innenfor kvantefysikk som gjør at en qubit kan ha flere verdier samtidig.

En utfordring med kvantedatamaskiner er at det er vanskelig å få qubits i en kvantedatamaskin til å være stabile, ettersom de lett påvirkes av endringer eller støy i omgivelsene. Dette kan føre til datatap.

Intel skriver at sårbarheten til qubitene gjør at de må operere på en temperatur på rundt 20 millikelvin, som er 250 ganger kaldere enn temperaturen i verdensrommet. Dette ekstreme miljøet gjør at det stilles helt spesielle krav til hvordan qubitene pakkes inn.

Det er Intels forskergrupper i Oregon og i Arizona som nå har funnet en måte å produsere 17-qubit-brikker med en arkitektur som gjør dem mer pålitelige ved høyere temperaturer, og med mindre radio-interferens mellom qubitene. De nye materialene, prosessene og måten brikkene er designet på skal også gjøre det enklere å i fremtiden lage integrerte kvantekretser.

Intel kommer nå til å fortsette å jobbe sammen med QuTech med alt fra maskinvare, til faktiske applikasjoner for kvantedatamaskiner.