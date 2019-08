Intels nye serverprosessor har 56 kjerner og AI-aksellerasjon

Intel gikk på tirsdag ut med informasjon om sine kommende prosessorer i Xeon Scalable-familien. Prosessorene har kodenavnet «Cooper Lake», og skal etter planen komme på markedet i løpet av første halvdel 2020. Prosessorene er beregnet på datasentere og kraftige servere.

Ifølge Anandtech er Cooper Lake en forbedret utgave av Intels eksisterende Xeon-prosessorer produsert med en 14 nanometers produksjonsprosess.

Den første Cooper Lake-prosessoren er en 56-kjerners versjon av Xeon Platinum 9200, en prosessor som ble lansert tidligere i år – men da i en versjon basert på «Cascade Lake» hvor det benyttes BGA (Ball Grid Array) i stedet for «pinner» som går ned i en prosessorsokkel. Den nye Cooper Lake-versjonen vil benytte en tradisjonell CPU-sokkel som vil være kompatibel med neste generasjon 10 nanometer Xeon-prosessorer («Ice Lake»).

Raskere maskinlæring

En av de viktigste nyhetene med Cooper Lake-versjonen av Xeon Platinum er støtte for nye prosessorinstruksjoner kalt bfloat16 som utnytter det høye antallet kjerner til å gi raskere trening av maskinlæringsalgoritmer. Prosessoren har også høyere minnebåndbredde enn Xeon Platinum 8200-plattformen.

Bfloat16 – forkortelse for «Brain Floating Point» – er et flyttallsformat som Google har utviklet spesielt til sine Tensor Processing Units (TPU), brikker som er skreddersydd for maskinlæring. Med bfloat16 kan man representere et større område av verdier på samme plass i minnet, men med lavere presisjon. Det gjør formatet bedre egnet til maskinlæring, og gir økt ytelse. Intel har et whitepaper på bfloat16 her.