Intels nye Xeon-beist har en prislapp på nesten 75 000 kroner

Intel har lansert sin hittil kraftigste Xeon-prosessor – Intel Xeon E7-8894 v4. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Intel Xeon E7 v4. Foto: Intel

Xeon E7-8894 v4 er den desidert kraftigste Xeon-prosessoren hittil som er beregnet på servere med vanlige prosessorsokler. Den er utstyrt med 24 prosessorkjerner og 60 MB cache. Klokkefrekvensen starter på 2,4 GHz, mens den raskeste varianten er klokket til 3,4 GHz.

Prosessoren er beregnet på kraftige servere og superdatamaskiner, og Intel nevner blant annet bruksområder som store databaser, ERP- og CRM-systemer. Støtte for opptil 24 terabyte med RAM per system med 8 CPU-sokler skal gjøre prosessoren godt egnet til for eksempel tunge dataanalyser hvor alle dataene ligger i internminnet.

Får konkurranse fra AMD

Den nye Xeon-prosessoren er basert på en 14 nanometer produksjonsprosess og Intels Broadwell-arkitektur.

Prosessoren er laget for systemer hvor det kreves høy oppetid, med blant annet Intel Run Sure Technology – som skal bidra til å redusere ikke-planlagt nedetid, blant annet med innebygget feilkorreksjon.

Prislappen på den nye Xeon-brikken er imidlertid svært høy – 8 898 dollar, nesten 75 000 kroner.

Konkurrenten AMD har for øvrig også et konkurrerende produkt på gang, når de i løpet av første halvår i år lanserer AMD Naples – selskapets første serverprosessor på lenge.

Naples (som for øvrig er et kodenavn, det endelige navnet er ikke kjent ennå) vil ha 32 prosessorkjerner, og skal ifølge PC World være 40 prosent raskere målt i instruksjoner per klokkesyklus, sammenlignet med AMDs tidligere Excavator-arkitektur.