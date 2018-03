Intels «SSD-killer» er nå lansert også for forbrukermarkedet

Det er snart ett år siden Intel lanserte sitt første produkt basert på den nye 3D Xpoint-teknologien fra Intel og Micron, og nesten tre år siden vi første gang hørte om den nye lagringsteknologien som ifølge brikkeprodusentene skulle ha en vesentlig høyere ytelse enn vanlig NAND-basert flashminne.

Intel Optane SSD 800P. Foto: Intel Corporation

Mens det første produktet var beregnet på datasentere, lanserte Intel i oktober i fjor en Optane-SSD beregnet på vanlige PC-er: Optane SSD 900P. Denne finnes i versjoner på 280 og 480 GB, og selges til en temmelig høy prislapp her i Norge– rundt 4000 kroner for den minste og 6000 for den største.

Nå har Intel lansert et Optane-produkt beregnet på vanlige PC-er i forbrukermarkedet, til en lavere pris – men også med lavere kapasitet og ytelse.

Nye Optane SSD 800p er en NVMe SSD som passer i en M.2-sokkel. Den finnes i to kapasiteter – 58 og 118 GB, og benytter et PCIe 3.0 x2-grensesnitt. Det betyr at den har to PCI Express-baner, noe som skal gi den en ytelse på opptil 1450 Mbit/s ved sekvensiell lesing og 640 Mbit/s ved skriving. Til sammenligning har storebror Optane SSD 900p fire PCI Express-baner (x4), og en oppgitt ytelse på opptil 2500 Mbit/s ved sekvensiell lesing og 2000 Mbit/s ved skriving.

Høy gigabyte-pris, men god ytelse

Med en lagringskapasitet på bare 58 GB er den minste modellen for liten til å brukes som eneste lagringsmedium i en PC, mens 118 GB-modellen kan gå til nød. Men de fleste vil nok ønske å sette inn en større lagringsenhet i tillegg.

De nye Optane SSD-ene har en prislapp på henholdsvis 129 og 199 dollar for 58 og 118 GB-modellene – altså 1000-1500 kroner. I Norge tipper vi prislappen blir noe høyere. Det gir en temmelig høy gigabyte-pris, sammenlignet med konkurrerende produkter.

De første testene som er gjort viser imidlertid at ytelsen er god. Nettstedet Anandtech har gjort en av de grundigste testene, og konkluderer med at ytelsen er som mange av de raskeste flash-baserte SSD-ene de har testet. Den er likevel ikke like rask som Samsung 960 Pro, som koster i overkant av 3000 kroner for en 512 GB-versjon. Ytelsen er også vesentlig dårligere enn den dyrere Intel Optane SSD 900p – som banker alle konkurrentene ned i støvlene i stort sett det meste av tester. En av de store fordelene med Optane-produktene er imidlertid veldig liten forsinkelse (latency), påpeker Anandtech.