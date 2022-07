Autoritære regimer som vil stanse protester og aktivister, står for hoveddelen av tilfellene der regjeringer har stengt ned internett i 2022. En rapport fra VPN-test- og analysenettstedet Top10vpn viser at de 58 internett-nedstengingene hittil i 2022 har ført til 19.415 timer nedetid på nettet i 16 land – til en estimert kostnad på 10,2 milliarder dollar, eller rundt 103 milliarder kroner.

Det betyr at det allerede har vært flere nedstenginger av internett i 2022 enn i hele 2021, og den beregnede kostnaden er nesten dobbelt så stor hittil i år som i hele fjor.

En liste over internett-nedstengingene i disse 16 landene, og hvilke menneskerettighetsbrudd som er blitt begått under nedstengingene, finner du ved å klikke her.

Russland topper

Russland er det landet som har hatt de mest kostbare nedstengingene i år. De 3087 timene med nedetid så langt er beregnet å ha en samfunnsøkonomisk kostnad på 8,78 milliarder dollar.

Mange av nedstengingene har sammenheng med krigen i Ukraina og protester mot den, og de har særlig vært ment å ramme sosiale medier. Nedstengingene har ført til at etterspørselen etter PN-tjenester har skutt i været etter at Russland invaderte nabolandet i februar.

De russiske nedstengingene utgjør godt over 80 prosent av de samlede kostnadene ved verdens internettnedstenginger. Det store utslaget skyldes at mange av landene hvor regjeringene har det med å stenge internett, er svært fattige land, som for eksempel Sudan, Burkina Faso og Etiopia – hvor 4440 timers nettstenging hittil i 2022 ikke er beregnet å ha en større kostnad enn 73,9 millioner dollar.

Kostnadene er beregnet ved hjelp av nedstengingskostnadskalkulatoren til Netblocks, som blant annet bruker kriterier og tall fra Verdensbanken, EUs statistikkontor og FNs organ for telekommunikasjon i sine utregningsmodeller.

Har bare med de største

Ifølge denne kalkulatoren ville kostnaden ved å stenge ned internett i Norge ett døgn beløpe seg til 1.327.026.927 kroner, mens et døgns nedstenging av Facebook i Norge er beregnet å ha en samfunnsøkonomisk kostnad på 49.760.090 kroner.

Nøyaktig samme kostnad er satt for et døgns nedstenging av Twitter, Youtube, Instagram og Whatsapp – til tross for at disse tjenestene har relativt store forskjeller i antall brukere her i landet.

Top10VPN-rapporten tar for seg store internettnedstenginger. Teknologinettstedet Ars Technica påpeker at for eksempel den ideelle menneskerettighetsorganisasjonen Access Now opererer med langt flere internettnedstenginger i sine oversikter. De registrerte 182 nedstenginger i 2021, mot Top10VPNs 50.