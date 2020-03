Internett-problemer i Sverige

Tirsdag formiddag kunne en rekke svenske medier melde at flere av de store bredbåndsleverandørene hadde driftsproblemer. Det passet selvsagt ekstra dårlig når koronaviruset mandag fikk Folkhälsomyndigheten til å oppfordre alle som kan å jobbe hjemmefra for å minske spredningen av koronaviruset.

Stockholm hardest rammet

Flere av internettleverandørene har meldt om problemer i store deler av landet, men det ser ut til at hovedstaden Stockholm var hardest rammet. Rundt lønsjtider meldte de fleste av bredbåndsleverandørene at problemene var løst.

Com Hem har rapportert at de har hatt nedsatt kapasitet i hele landet, den samme beskjeden kommer fra IP-Only og Ownit, ifølge Aftonbladet. Den svenske avisen Expressen melder at også Bahnhof forteller om problemer med internettforbindelsen.

PTS vil granske utfallet

Ifølge Breakit skal problemene ha oppstått etter en feil med kraftforsyningen i en sentral hos Stockholm bys IT-infrastrukturselskap, Stokab. Dette er et knutepunkt for internett som kan påvirke tjenester over hele landet.

Expressen skriver at Com Hem og Sappa rapporterte at problemene var rettet opp rundt klokken 11, mens Bahnhof skrev at de fortsatt jobbet med utfallet.

Den svenske Post och telestyrelsen vil i ettertid granske hendelsen for å se om de lover og regler som gjelder er fulgt.