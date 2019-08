Ukens utviklerprofil er Astrid Kløve-Graue (29), som er ansatt som UI Programmer for Funcom i en avdeling som heter Vanguard. Teamet til Astrid er satt sammen av kodere som jobber med live-spillet «Conan Exiles». Opprinnelig var Vanguard et rent bugfiksingteam, som skulle «gå inn først» for å fjerne bugs før nye features kunne komme etter.