Det er Sveinung Kval Bakken (35) som er utviklerprofilen denne gang. Han er teknisk leder (Vice President of Engineering) i Aloe Care Health, et selskap i USA som lager en moderne trygghetsalarm løsning for eldre, slik at de kan bo hjemme lengre og holde kontakt med familie og nære.

Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Sammen med vår teknologidirektør Lasse Hamre så driver vi utviklingen av alle tekniske aspekter av vårt produkt. Vi har utviklet vår egen basestasjon for hjemmet som er navet i hele løsningen, med ytterligere fem dingser som den eldre kan bruke i hjemmet, eller utenfor hjemmet. Mitt hovedfokus er å drive arbeidet på appene, tjenesten i seg selv og alt som skal til av støttefunksjoner mot partnere.

Jeg var veldig motivert for å få vært med på en skikkelig startup-historie med erfarne gründere

Hvorfor valgte du akkurat denne arbeidsgiveren?

Jeg jobbet hos Instagram i New York for tiden, og da Lasse Hamre og to andre startet dette selskapet, ble det tidlig klart at det var rom for meg i en rolle i det nystartede firmaet, og jeg var veldig motivert for å få vært med på en skikkelig startup-historie med erfarne gründere.

Hva kan din arbeidsgiver bli enda bedre på?

Vi har veldig mye vekst foran oss, og som alle andre små selskaper har vi altfor mye vi vil gjøre, men lite folk og tid, så det blir mye beinhard prioritering. Ofte er det prosjekter vi kunne tenkt oss å gjøre, som vi ikke får anledning til da vi må fokusere både tid og folk på det som alltid til enhver tid er mest viktig.

Hvis du kunne ønske at din arbeidsgiver gjorde noe annerledes – hva ville det være?

Fått tiden til å gå saktere! Denne perioden hvor vi er små og hver uke har påvirkning på hvordan selskapet gjør det, er utrolig morsom og sterk kontrast til større selskap jeg har jobbet for.

Hvilket selskap kunne du aldri ha jobbet for?

Jeg tror nok ikke jeg kommer til å jobbe for et konsulentselskap igjen. Jobbe på eget produkt og selskap er mye mer morsomt enn å være surrogateier for noen andre sitt prosjekt. Norge er et veldig lite marked, men med norske gründere i USA som Lasse Hamre hos oss, og Are Traasdahl og Dag Liodden i Crisp, så er døren vidåpen for norske utviklere å kunne ta del i selskaper med større ambisjoner og marked enn man typisk treffer på hjemme.

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

Vi har alle jobbet hjemmefra siden mars 2020, men før det hadde vi kontor i New York og Miami.

Vi gikk i samme felle som andre og hadde et «hoved-kontor».

Hvordan påvirker koronapandemien din arbeidssituasjon?

Koronaepidemien har vært veldig interessant for oss, siden vi alltid hadde et ønske om å bygge et distribuert team. Vi gikk i samme felle som andre og hadde et «hovedkontor», noe som gjorde at de som jobbet utenfor hadde trøbbel med å føle seg like inkludert i daglig kontorprat og uformell kommunikasjon.

Overgangen til å jobbe hjemmefra gikk veldig greit og løste i seg selv mange av problemene vi hadde rundt kommunikasjon, siden nå alle sto likt. Flere ansatte har flyttet siden vi begynte å jobbe hjemmefra, og over halvparten av selskapet har aldri truffet hverandre siden de startet det siste året.

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Det har vært veldig mange prosjekter det siste året, men noen høydepunkter og mål for det siste året har vært å lansere vårt eget produkt kommersielt for salg på nett og i butikk. En landsdekkende apotekkjede har vårt produkt i hyllen, og det har vært mye arbeid rundt det å tilby de en god løsning. Vi har også jobbet med dekning utenfor hjemmet i form av en mobil den eldre kan bære.

Hvor lenge har du jobbet som utvikler?

Det har vært min jobb siden de siste tre årene på NTNU, men fulltid siden 2010.

Har du vært ansatt ved samme sted hele tiden?

Jeg har jobbet en del plasser. Hjemme så jobbet jeg først for Giant Leap Technologies, hvor jeg traff Dag Liodden, som er en norsk gründer i New York, og som introduserte meg til flere her borte. Gjennom han traff jeg Lasse Hamre og jobbet for ham hos iHeartRadio, før jeg jobbet for Button, Instagram og til slutt endte opp i Aloe Care.

Hvor gammel var du da du først begynte å lære deg programmering?

Vi begynte å kode i 14-15 års alderen tenker jeg. Vi var en liten, nerdete gjeng hjemme, som delte interessen.



Hva slags utdannelse har du?

Jeg er sivilingeniør i kommunikasjonsteknologi fra NTNU.

Syns du at du har hatt god nytte av denne utdannelsen?

Absolutt, dyp kjennskap til forskjellige protokoller og nettverksteknologier har kommet opp i nesten alle jobbene jeg har hatt. Spesielt nå hvor vi driver med vår egen maskinvare, så dukker det opp støvete kunnskap fra skolebenken om en nettverksprotokoll eller krypteringsløsning.

Hvilke plattformer utvikler du vanligvis for?

Jeg prøver å ha fingra litt med i alt som skjer, men det blir lite utvikling på mobil, som er det jeg har jobbet desidert mest med. Det blir mye Python til våre støttesystemer og noe Java når jeg får bidratt på backend-tjenestene.

Hvilken pc-plattform/OS foretrekker du selv å bruke?

Har jobbet utelukkende på Mac siste ti årene og er fornøyd med det. Jeg liker maskinvaren og det er et naturlig valg for en utvikler da du har alt du trenger av kommandolinje-verktøy.

Hvilke programmeringsspråk benytter du, hva er favoritten og hvorfor?

Det går mye i Python nå, men jeg liker også strengere språk som Java.

Hvilke to verktøy greier du deg ikke uten, og hvorfor?

Har blitt veldig avhengig av Jetbrains sin suite av verktøy, og hadde nok savnet det stort. Ellers går det mye i en skikkelig teksteditor. For tiden har det vært Atom som har vært favoritten.

Du får makt til å slette en applikasjon eller helt kategori programvare fra historiebøkene, hva ryker og hvorfor?

Jeg håper jeg aldri trenger å røre en JSP (Java Server Pages) applikasjon igjen.

Det verste jeg vet er å jobbe på noe hvor jeg ikke ser formålet. Da ryker motivasjonen fort.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Alt som påvirker produktet eller selskapet er morsomt. Det verste jeg vet er å jobbe på noe hvor jeg ikke ser formålet. Da ryker motivasjonen fort.

Kan du dele opplevelsen fra en gang du gjorde en katastrofal feil eller tabbet deg skikkelig ut på jobb?

Siden jeg har jobbet for noen ganske store tjenester, med flere titalls millioner hos iHeartRadio, eller rundt en milliard hos Instagram, så har det blitt noen gode historier. Felles for begge disse to selskapene har vært en veldig god kultur rundt det å gjøre feil, ha veldig gode systemer på plass for å unngå dem, men også ha både prosess og systemer rundt å fikse eller redusere omfanget når noe skjer. Ha gode systemer og kultur her er eneste måten man kan holde flere titalls tusen utviklere produktive, som vi hadde hos Facebook.

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

Lærer masse nytt hver uke. Å gjøre ting jeg ikke kan, har vært min måte å lære og holde meg oppdatert på. Jeg gjør fortsatt det nesten daglig.

I hvilken grad har metoder og teknologier som DevOps, maskinlæring, nettsky og konteinere endret måten du jobber på?

Det har senket dørterskelen for alle selskaper, og det er nok mange selskaper som har muligheten til å starte, eller vokse, i dag på grunn av billig tilgang på skykapasitet.

Det er nok mange selskaper som har muligheten til å starte, eller vokse, i dag på grunn av billig tilgang på skykapasitet.

Ser du noen trender framover som virkelig vil forandre hverdagen til utviklere?

Covid ga oss en brå start på jobb-hvorsomhelst, og jeg tror mange selskaper nå åpner øynene for at ansatte ikke nødvendigvis må bo i samme by og sitte under samme tak for å gjøre en god jobb.

Hvilke teknologier eller fagområder skulle du gjerne kunnet mer om?

Skulle gjerne lært mer om maskinlæring, så jeg visste mer hva jeg snakket om, men har ikke fått anledning til å sette meg noe særlig inn i dette.

Deltar du jevnlig på konferanser? I så fall, hvilken er den viktigste for deg?

Jeg har jobbet veldig mye med Android, og har deltatt på Google I/O de fleste årene. Jeg har syntes det har vært topp, både for å få øynene opp for alt nytt som kommer og å treffe igjen kjente og få kontakter som har vært hjelpsomme hos Google.

Bidrar du, enten i jobben eller på fritiden, til noe åpen kildekode-prosjekt – i så fall, hvilke(t)?

Det har blitt litt av det, men ikke mye å skryte av verken gjennom jobb eller fritid.

Hvor mye programmerer du på fritiden?

Veldig lite, får som regel nok av PC-en på jobb, så jeg liker å holde den lukket om det ikke er noe jobbrelatert.

Har du noen (andre) hobbyer?

Vi har en gammel seilbåt som vi liker både å bruke, holde flytende og i god stand. Det er fin avkobling å gjøre praktiske problemer som å holde en gammel dieselmotor i live eller hva det måtte være som trengs.

Hva gleder du deg mest over ved å jobbe som utvikler?

At det alltid er noe nytt å lære eller en ny utfordring som trenger litt ekstra.

Opplever du at jobben som utvikler har noen negative sider?

Siden vi jobber hjemmefra, så er det enkelt å sitte «litt lenger» eller plukke opp PC-en igjen for å fikse det ene eller andre, så for meg er det viktig å prioritere hva som kan ligge og hva som haster.

Vi hadde en stab av kokker som disket opp nye retter hver dag, tre måltider om dagen.

Hva er det beste frynsegodet du får på jobben?

Vi hjelper eldre i eget hjem så de føler seg tryggere, eller at familien er tryggere på at de bor hjemme. Vi får stadig vekk noen veldig gode historier på hvordan vi har hjulpet en familie, og det er litt av et frynsegode og en bekreftelse på at vi har laget noe nyttig!

Nevn et frynsegode du savner!

Maten på Facebook var helt overlegen. Vi hadde en stab av kokker som disket opp nye retter hver dag, tre måltider om dagen, og om det ikke falt i smak, var det bare å ta heisen ned og du var på gata i Manhattan med det meste annet i kort gå-rekkevidde.

Du finner mange flere utviklerintervjuer på vår samleside »