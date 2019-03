BARCELONA (digi.no): Høyreledede regjeringer har prøvd å samle ansvaret for å modernisere det offentlige tidligere. I 2004 opprettet regjeringen en ministerpost for modernisering ledet av Morten Andreas Meyer. Rollen den gang var å ta initiativer og påvirke andre departementer til digitalisering og annen modernisering. Tanken var god, men et regjeringsskifte gjorde at vi ikke fikk uttelling av initiativene.