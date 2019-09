Ukens utvikler er Arnulf Holm (41), som er utvikler i Bare Kode, hvor han både er eier og eneste ansatt.

Hvorfor valgte du å starte ditt eget selskap?

Jeg ble selvstendig næringsdrivende i 2007. Da startet jeg enkeltpersonsforetaket Herr Holm. Gjennom det jobbet jeg som IT konsulent med utvikling som hovedfelt. Jeg ble leid inn til flere store prosjekter, og har vært med transformasjonen fra tidligere fossefallsmetodikk til en smidig tilnærming.

Det er kun jeg som er ansatt i selskapet.

I 2018 startet jeg et aksjeselskap, Bare Kode AS. Som navnet indikerer, så er det kode det fokuseres på. Det er først og fremst et konsulentselskap, men med fleksibiliteten om at det kan bli noe mer. Det er kun jeg som er ansatt i selskapet. I styret har jeg hjelp av samboeren min som er styremedlem. Hun er advokat og bistår med blant annet kontrakter.

Jeg ønsket større frihet og det å kunne fokusere mer på hovedinteressene mine. I 2007, da jeg startet eget selskap, føltes det vanskeligere å kunne ha hovedfokuset på utvikling, man ble dratt mot arkitektroller som i mindre grad ga en mulighet til å utvikle.

Jeg har ikke vært noen tilhenger av faste årlige evalueringer som resulterer i at de ansatte rykker opp eller ikke. Jeg mener evalueringer og opprykk burde foregå smidig.

Hva slags oppgaver gjør du som utvikler i selskapet?

Jeg ser på meg selv som en fullstackutvikler, med balansepunktet mot backend. Jeg kan både jobbe med nyutvikling og videreutvikling. I de siste prosjektene har jeg jobbet en del med å få til kontinuerlige leveranser.

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

Jobber som oftest ute hos kunder. Det er der jeg kommer tettest innpå problemstillingene. Men det er også viktig å kunne jobbe fra eksterne lokasjoner, slik som hjemmekontor. Både for å få en hektisk hverdag til å gå opp, og for å kunne jobbe skjermet i våre åpent landskaps-dager.

Det er fortsatt mange steder hvor devops ikke har satt seg.

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Generelt har det gått en del tid på å skifte utrullingsprosessene. Det er fortsatt mange steder hvor devops ikke har satt seg. Jeg har vært heldig å kunne jobbe med relativt ny teknologi i de siste prosjektene, noe kundene har vært pådrivere for. På nåværende prosjekt lager vi Ktor applikasjoner med Kotlin, som kjører på OpenShift.

Hvor lenge har du jobbet som utvikler?

Jeg startet i Accenture i 2001 som utvikler, og har jobbet både som utvikler, tester og arkitekt siden da. Det er utvikler kombinert med en arkitektrolle som jeg liker best.

Har du jobbet på samme sted hele tiden?

Nei, det har vært mange prosjekter siden mitt første prosjekt for DNB i 2001. Jeg har jobbet en del for NAV, Statens Pensjonskasse, Helfo, Gjensidige, Posten/ Bring, Nets, Studentsamskipnaden, og nå Telenor.

Hvor gammel var du da du først begynte å lære deg programmering?

Jeg begynte nok i cirka 12 årsalderen, med startup-sequence på Amiga 500. Jeg begynte relativt tidlig med webutvikling, og startet der med CGI-skript. Og ved cirka 17 årsalder fant jeg PHP og MySQL. Da lagde jeg et medlemsregister for idrettsklubben min Kolbotn Taekwon-Do Klubb, hvor for eksempel betalinger kunne registres.

Hva slags utdannelse har du?

Treårig Dataingeniør fra Høgskolen i Oslo. Uteksaminert t i 2001.

Hvilke plattformer utvikler du vanligvis for?

Det meste har vært for nettlesere, men har også laget mange API-er som også benyttes av mobiltelefoner.

Utviklermiljøet er så stort på OS X har man får hjelp til de fleste problem-stillingene man kommer borti.

Hvilken pc-plattform/OS foretrekker du selv å bruke?

Jeg foretrekker OS X. Med det får jeg mye gratis, og med en Unix-kjerne i bunn har man et velfungerende konsoll. Utviklermiljøet er så stort på OS X har man får hjelp til de fleste problemstillingene man kommer borti.

Hvilke programmeringsspråk benytter du?

Det går mye i Java og Javascript. I det siste har det også blitt Kotlin. Dessuten flere skriptspråk, slik som Golang og Python.

Hva er favorittspråket og hvorfor?

For meg handler det mest å få jobben gjort. For å få til det, er det viktig med et stort fagmiljø og god dokumentasjon. I mitt forrige prosjekt jobbet jeg mye med Javascript-rammeverket React sammen med Redux. Det var en fornøyelse å jobbe med i forhold til andre frontend-rammeverk jeg har jobbet med.

I nåværende prosjekt bruker vi Kotlin for nyutvikling, og det føles riktigere å bruke enn Java. Jeg tror nok Java blir nødt til å adoptere mange av løsningene til Kotlin i fremtidige Java-versjoner.

Hvilke to verktøy greier du deg ikke uten, og hvorfor?

Intellij er verktøyet som brukes omtrent hver dag. Det er helt klart det viktigste verktøyet mitt. Det fungerer stort sett slik man forventer, og det har mange fine løsninger. Ved siden av bruker jeg også DataGrip, selv om det meste av funksjonaliteten finnes i databaseverktøyet innebygget i Intellij.

Ellers tror jeg at jeg skulle klart å finne fullgode alternativer, men for å trekke fram ett verktøy, til vil jeg si Postman for enkelt å teste REST grensesnitt.

Jeg liker godt å jobbe med ytelses-forbedringer.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg liker godt å jobbe med ytelsesforbedringer – både med tanke på uttrekk fra databaser, og helt ut til nettleseren. Det å se at en nettside lastes langt raskere, eller se tall på hvor mye raskere uttrekk skjer etter forbedringene, gir en god følelse.

Jeg liker godt å jobbe med grensesnittene mellom nettleser og server. Både å kunne jobbe med frontend-koden, og backend.

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

Jeg har stort sett alltid jobbet i store utviklermiljøer, sammen med mange svært dyktige utviklere og arkitekter. Det ser jeg på som den viktigste måten å holde seg faglig oppdatert på. Ellers leser jeg diverse nyhetsbrev og søker gjerne opp temaer/teknologier som har kommet opp i det daglige arbeidet.

I hvilken grad har metoder og teknologier som DevOps, maskinlæring, nettsky og konteinere endret måten du jobber på?

DevOps har vært her ganske mange år. Selv ble jeg første gangen introdusert for det i 2012 hos Posten/Bring.

Alt som kjører i produksjon, kommer til å bli konteinerbasert.

Jeg tror den tradisjonelle utvikleren som leverte fra seg koden, for kanskje aldri å vite hvordan den kjørte i produksjon, vil gradvis forsvinne. Det forventes at man som utvikler tar ansvar for koden man lager, og følger den i hele livsløpet.

Forvaltning av applikasjoner vil skje av utviklerne, mens forvaltningen av serverne og nettverket vil bli gjort av det tradisjonelle driftsteamet. Alt som kjører i produksjon, kommer til å bli konteinerbasert.

Ser du noen trender framover som virkelig vil forandre hverdagen til utviklere?

Som et ledd i at flere og flere jobber smidig, blir man som utvikler langt tidligere trukket inn i forretningsområder når systemer skal endres eller lages nye. Dette vil føre til at man som utvikler må kunne kommunisere med andre enn andre utviklere og forstå problemstillingene til forretning. Teamene vil i større grad bli kryssfunksjonelle, slik at forretning sitter sammen med utvikling.

Hvilke teknologier eller fagområder skulle du gjerne kunnet mer om?

Jeg kommer fra objektorientert programmering, men jobber mot å bli en funksjonell programmerer.

Deltar du jevnlig på konferanser? I så fall, hvilken er den viktigste for deg?

Får stort sett med meg JavaZone. Der møter jeg tidligere kolleger, og får inspirasjon til å sette meg dypere inn i ulike temaer. Jeg har som mål å bestemme meg for en ekstra konferanse i året å dra til.

Med GDPR har det gjort det enklere for utviklere å bli hørt med personvern-bekymringer.

Hvilket forhold har du til innebygd personvern?

I mitt nåværende prosjekt er dette noe vi må ha med i løsningene vi lager. Med GDPR har det gjort det enklere for utviklere å bli hørt med personvernbekymringer.

Bidrar du, enten i jobben eller på fritiden, til noe åpen kildekode-prosjekt – i så fall, hvilke(t)?

Dessverre, ingen faste åpen kildekode-prosjekter. Men jeg setter stor pris på alle de som bidrar, for jeg er flittig bruker av mange åpen kildekode-prosjekter.

Hvor mye programmerer du på fritiden?

Når jeg har konkrete prosjekter å jobbe med, prøver jeg så godt det lar seg gjøre å få jobbet med disse på fritiden. Senest lagde jeg en Spring Boot-app med React-frontend og MongoDB i bunn som håndterte fiber-interessen i nabolaget. I hvor stor grad den appen bidro til at Homenet har kommet og gravd fiber hos oss, vites ikke, men at det bidro er jeg ganske sikker på.

Har du noen (andre) hobbyer?

Trening av ymse slag, slalåm, langrenn, klatring, kampsport, sykling og løping. Telt- og fisketurer er også noe jeg prøver å få tid til. Helt siden eldstegutten var 2-3 år har vi dratt på årlig fjelltur med telt.

Hva gleder du deg mest over ved å jobbe som utvikler?

Å se at kode man har laget blir brukt av mange. Jo flere jo bedre.

Opplever du at jobben som utvikler har noen negative sider?

Kan havne inn i sin egen boble, hvor det store bildet kan miste fokus.

Hva er det beste frynsegodet du får?

Med barn i barnehage og skole, er fleksibel arbeidstid og sted helt klart det beste frynsegodet for tiden.