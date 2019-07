Denne gang er det Jostein Ulseth (39) som er ukens utviklerprofil. Han er ansatte ved Fredrikstad-avdelingen til Visma Software Labs, som er ett av mange firmaer i Visma-gruppen. Visma Software Labs leverer programvare for blant annet lønn og personal.

Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Stillingstittelen min er «Senior Software Developer», og jeg har rollen som tjenestearkitekt i teamet som leverer mobilapplikasjonen Visma Employee og tjenester knyttet til dette. Det vil si at jeg bruker mye tid på kode, men at jeg også har et overordnet ansvar for hvordan vi kommuniserer med andre tjenester og kvaliteten på det vi selv leverer.

Teamet må levere på flere kvalitetsmål, men det som er veldig fascinerende, er at vi kan løse målene våre på flere måter. Jeg har satt av en del tid til å utforske teknologier og løsninger som kan hjelpe oss, og det å føle at man faktisk har den tiden, er en utrolig god følelse, en veldig bra del av jobben.

Jeg fikk muligheten til å jobbe med det jeg interesserer meg for kun minutter hjemmefra.

Hvorfor valgte du akkurat denne arbeidsgiveren?

Jeg fikk muligheten til å jobbe med det jeg interesserer meg for kun minutter hjemmefra, i stedet for å pendle mer enn tre timer hver dag. Da måtte jeg rett og slett prøve det.

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

Definitivt mest på kontoret. Selv om jeg kan ha løsningstanker som snurrer i hodet andre steder, liker jeg det tydelige fokusbyttet ved å sette meg i kontorstolen på jobb. Når det er sagt, så jobber jeg med kolleger som er spredt over hele Europa, inkludert Baltikum, så jeg kan jobbe fra hvor det skal være.

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Organisasjonen vi er en del av, jobber med å levere skytjenester for lønn, personal og alt som hører med. Vårt team fokuserer på dem som er ansatt hos kundene våre, gjennom mobilapplikasjonen «Visma Employee» (iOS/Android). Vi skal hjelpe ansatte med deres administrative ting i ansettelsesforholdet, blant annet utgiftshåndtering og timeføring.

De siste årene har vi jobbet veldig mye med å flytte tjenester til Amazon Web Services (AWS), for å bli mer fleksible med tanke på fremtidig vekst og utvikling. Gjennom dette arbeidet har jeg virkelig fått øynene opp for det som kalles for «serverless», og hvordan det kan hjelpe oss til å levere tjenestene våre. Tidligere i år produksjonssatte vi vår første tjeneste som kun er basert på serverless-teknologi, og det har vært en veldig bra opplevelse. Utover dette jobber vi selvfølgelig stadig med små og store funksjonelle forbedringer til kundene våre.

Hvor lenge har du jobbet som utvikler?

Jeg startet i min første fulltidsjobb i 2004. Før det jobbet jeg litt deltid og hadde av og til relevante sommerjobber, og så videre. Jeg har stort sett jobbet med utvikling siden den gang.

Har du jobbet på samme sted hele tiden?

Nei. Jeg var heldig og fikk en sommerjobb hos Sun Microsystems' avdeling i Trondheim en sommer. Det førte til en deltidsjobb jeg hadde siste studieår. Hadde jeg vært alene, kunne den deltidsjobben kanskje blitt til noe mer, men da var det min tur til å følge kona. Jeg endte i Oslo, og jobbet som Java-, .Net- og regelsystemkonsulent i til sammen 11 år før jeg begynte i Visma i 2015.

Pappa kjøpte en 486 til jul, og jeg kunne ikke nok om datamaskiner til å bekymre meg for om den kunne bli ødelagt.

Hvor gammel var du da du først begynte å lære deg programmering?

Jeg var 15 år. Pappa kjøpte en 486 til jul, og jeg kunne ikke nok om datamaskiner til å bekymre meg for om den kunne bli ødelagt. Startet med qbasic og enkel dos-scripting.

Hva slags utdannelse har du?

Høgskoleingeniør data fra Høgskolen i Østfold. Gikk videre på NTNU og ble siv.ing/Master of Technology ved linjen for databaseteknologi og distribuerte systemer.

Hvilke plattformer utvikler du vanligvis for?

Jeg gjør absolutt mest utvikling i C#, for å levere tjenester på AWS.

Hvilken pc-plattform/OS foretrekker du selv å bruke? Kan du fortelle litt om hvorfor?

Jeg foretrekker Linux og Linux-lignende systemer. For min egen del opplever jeg både OS, shell og en del standardtjenester som mer intuitive i Linux-verdenen. Samtidig er det utrolig mye jobb å drifte egne maskiner som ikke «er i nettverket» til driftsorganisasjonen, så det er mer praktisk å følge standarden. Jobbmaskinen er for tiden en Windows 10 som kjører git bash for det meste av shell-behov i Windows, og Ubuntu gjennom WSL for følelsen av velvære forøvrig.

Til privat bruk har jeg for egen del satt stor pris på en gammel Macbook Pro, men jeg har også en Windows-maskin slik at barna lærer litt av alt.

Hvilke programmeringsspråk benytter du?

Majoriteten av utviklingen jeg gjør skjer i C#. De eldste tjenestene våre er basert på .Net Framework, men vi jobber aktivt med å flytte dem til .Net Core, som stort sett alt nytt vi lager baseres på. Utover det skjer det av og til ting i SQL, Python, JavaScript, PowerShell, Java, og så videre.

Vi jobber aktivt med å flytte tjenestene til .Net Core.

Hva er favorittspråket og hvorfor?

C#. Det skjer mye og mye bra i språket, og .Net-plattformen har gode, fornuftige løsninger på mange vanlige ting.

Ellers liker jeg fortsatt Python veldig godt. Kanskje litt nostalgisk, men etter qbasic, litt assembly og så litt C, er det heller ikke overraskende at Python gjorde et godt inntrykk for 20-ish år siden.

Hvilke to verktøy greier du deg ikke uten, og hvorfor?

Jeg hadde blitt hjelpeløs uten mobilen. Vekkerklokke, 2FA overalt, jobbkalender, familiekalender, felles handlelister. Alt.

På andreplass setter jeg et godt shell. Det gjør dagen enklere. Ellers finnes det jo stort sett alternativer for alt.

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg motiveres av å levere løsninger som løser problemer. At noen, ett eller annet sted, tenker at «Dette var bra. Dette var nyttig». Om jeg programmerer det meste selv, eller bare syr sammen tjenester som leveres av andre, er egentlig underordnet.

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

Jeg er jo heldig som nærmest har faglig oppdatering som en del av rollebeskrivelsen min. Det gjør at jeg kan bruke litt tid på å se på teknologier jeg ikke nødvendigvis vet jeg skal bruke, men som jeg synes kan se interessante ut.

Visma har også flere ulike tilbud for deling og faglig oppdatering, både fellessesjoner på spesifikke tema, og en rekke interessegrupper innenfor ulike teknologier, teknikker, og så videre. Jeg deltar i en håndfull av disse, og bidrar selv aktivt i et par.

Utover det følger jeg med på et lite utvalg blogger og lignende for å plukke opp nye ting.

Vi hadde ingen tilgang til løsningene våre etter at vi leverte dem til produksjons-setting.

I hvilken grad har metoder og teknologier som DevOps, maskinlæring, nettsky og konteinere endret måten du jobber på?

Da jeg begynte i Visma måtte vi bruke tid på å bestille kapasitet til drift av maskiner, bestille tid for produksjonssetting, og bruke mye tid på drift/operations gjennom en separat driftsorganisasjon.

Da hadde vi ingen tilgang til løsningene våre etter at vi leverte dem til produksjonssetting. Vi begynte å jobbe mot å ha fullstendig ansvar for tjenestene våre i 2016, og for oss var det en lettelse å komme dit.

Det gir mindre gnisninger i organisasjonen, vi har en vesentlig smidigere flyt på ny funksjonalitet, og i kombinasjon med en moden skyplattform har det ført til økt kvalitet på tjenestene våre totalt sett. Vi jobber veldig smidig i teamet, og vi kunne ikke jobbet på den måten om vi ikke selv kunne styrt innføring av nye komponenter, kjørt egne releaser, og så videre.

Vi bruker en blanding av virtuelle maskiner (EC2), innfører noen konteinerbaserte tjenester nå, og har også en voksende andel funksjonalitet basert på Lambda (også konteinere, på en måte). Den mest konkrete endringen er fleksibiliteten – men fleksibilitet muliggjør så mye mer!

Ser du noen trender framover som virkelig vil forandre hverdagen til utviklere?

Smarte mennesker som for eksempel Simon Wardley peker på FaaS/Serverless, og jeg er enig med ham. Det er litt motstand eller treghet i utviklerstanden, kanskje fordi mange av oss lærte så mye om selve datamaskinen tidlig.

Strengt tatt er det jo ikke viktig hva slags maskin jeg leverer funksjonalitet fra – det viktigste er jo at den blir levert, og at den er nyttig for noen. Det vil også si at jeg tror konteinerteknologi blir litt som virtuelle maskiner og fysiske maskiner før dem igjen: Like viktig for hva vår bransje gjør, som elektrisitet, men noe vi tenker på like mye som vi tenker på stikkontaktene våre eller hvem som leverer strømmen.

Strengt tatt er det jo ikke viktig hva slags maskin jeg leverer funksjonalitet fra.

Hvilke teknologier eller fagområder skulle du gjerne kunnet mer om?

Teknologiene vi jobber mest med, er jo ofte eksisterende ideer i litt ny innpakking. Utenfor de daglige oppgavene er jeg fascinert av optimalisering, det vil si hvordan definere og finne beste løsning blant mulige løsninger, men jeg kan ikke nok om det. Og så har jeg hatt kolleger som er matematikere, og som har hatt utrolig gode tanker omkring løsninger vi har diskutert. Så matematikk og optimalisering er vel på topp.

Deltar du jevnlig på konferanser? I så fall, hvilken er den viktigste for deg?

Det blir vel riktigere å si at jeg deltar ujevnt, og ikke fast på én.

Hvilket forhold har du til innebygd personvern?

Personlig setter jeg stor pris på tjenester jeg opplever tar dette på alvor. I jobbsammenheng er det ett av de viktigste temaene vi jobber med når vi lager og leverer tjenester.

I vårt team jobber vi aktivt med å kutte lagring av informasjon til beinet, nettopp for å unngå flere utfordringer knyttet til håndtering av personlige data. Å ha ansvaret for en tjeneste som lekker persondata, er selve skrekkscenariet, verre enn at mine data lekkes.

Bidrar du, enten i jobben eller på fritiden, til noe åpen kildekode-prosjekt – i så fall, hvilke(t)?

Nei.

Hvor mye programmerer du på fritiden?

Jeg pusler av og til med noen småprosjekt i Python på en Raspberry Pi, men totalt sett veldig lite. Jeg får tilfredsstilt programmeringsbehovene på jobb. Hjemme forsøker jeg å være til stede i familielivet.

Har du noen (andre) hobbyer?

Jeg liker å bygge ting og jobber fortsatt med å ferdigstille garasjen. Jeg spiller litt fotball med noen venner, jobber i hagen sammen med kona og driver egen taxisentral for barna. Utover det liker jeg sjakk på hobbynivå.

Hva gleder du deg mest over ved å jobbe som utvikler?

Det som gir størst glede, er å lage noe som fungerer. Etter å ha skrevet programvare nesten full tid i 15 år, får jeg fortsatt godfølelsen av å se noe jeg har laget i aksjon. Og jeg blir like irritert hver gang noe jeg har laget feiler fordi jeg glemte noe.

Opplever du at jobben som utvikler har noen negative sider?

Først og fremst må jeg si at jeg har vært utrolig heldig med alle mine arbeidsgivere og de kollegene jeg har jobbet med i alle år. Jeg har nesten utelukkende positive minner knyttet til jobben som utvikler.

Vi utviklere kan ha en tendens til å blåse opp veldig små ting til store diskusjoner.

En ting jeg har merket meg som en mulig negativ effekt av å jobbe med utvikling, er at vi utviklere kan ha en tendens til å blåse opp veldig små ting til store diskusjoner. Noen av oss er disponert for det, i tillegg til at vi må fokusere på noen veldig sære detaljer av og til.

Men i møte med andre mennesker, både andre utviklere og mennesker med mer normal virkelighetsforståelse, kunne vi hatt godt av å høre mer, mene mindre og ta flere tenkepauser.

Og så hadde de fleste av oss hatt godt av å sitte litt mindre stille.

Hva er det beste frynsegodet du får?

Det jeg setter mest pris på i hverdagen, er kantinen. Varmt brød på morgenen er en fantastisk start på arbeidsdagen.