Denne uken er det Kenneth Lynne (binært 100000 år) som er uken utviklerprofil. Han er ansatt som «potet» i sitt eget bittelille konsulentselskap, Kenneth Lynne AS. Her står han for daglig drift og salg, i tillegg til at han er utførende teknisk konsulent ute hos kundene sine.



Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Jeg får ofte oppdrag hos kunder som har et behov for å fylle en hands-on CTO-, arkitekt-, eller leadutvikler-rolle. Da bistår jeg typisk med forretningsutvikling, produktutvikling og full-stack-utvikling på alle plattformer ved bruk av teknologier som React-Native, Electron og NodeJS. Jeg har også gjort en del brukertesting og designarbeid.



Hvorfor valgte du å starte for deg selv?

Jeg har alltid vært gründer til sinns og er en ganske rastløs og tidvis utålmodig sjel. På godt og vondt blir jeg fort frustrert og kjeder meg om jeg ikke kan løpe i eget tempo. Jeg digger mye ansvar, bratt læringskurve og mestringen som følger med å drive for meg selv. Det er også godt å ha fri rådighet over økonomi, hvilke oppdrag jeg tar på meg, når jeg tar ferie, hvilke kurs og konferanser jeg skal dra på og lignende, uten at noen andre skal blande seg inn i det.