Ukens utviklerprofil er Hannah Amanda Hansen (som er 917.742.853 sekunder gammel, sånn cirka), som er datajournalist for Nyhetene og Sporten i TV 2. Hun jobber i en ganske nyetablert gruppe som heter Lab2, som skal bistå med sin faglige kompetanse i nyhetssakene TV 2 satser på. Gruppen jobber med alt fra dataanalyse på gravesaker til front-end-løsninger for historiefortelling. Gruppen består av to datajournalister, en designer og en leder.