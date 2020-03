Det er ingen hemmelighet at Telenor er åpen for fusjoner og samarbeid i det asiatiske markedet. Det viste selskapet gjennom forsøket på fusjon med Axiata i fjor. Det strandet, men Telenor-sjef Sigve Brekke har gjentatte ganger siden den tid sagt at selskapet er åpen for nye samtaler i regionen som Telenor har definert som et vekstmarked.