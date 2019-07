Microsofts Norgessjef Kimberly Lein-Mathisen, Sopra Steria-sjef Kjell Rusti. Bildet er tatt like etter landing med Sopra Sterias luftballong tidligere i sommer.

Lederintervju

Toppsjefene i Microsoft og Sopra Steria i Norge: – Disse trendene ser vi i IT-markedet akkurat nå

Norgessjef i Microsoft, Kimberly Lein-Mathisen, mener det vil ta for lang tid å ta beslutninger med den gamle hierarkiske tankegangen om lederskap, og at den dessuten ikke fører til at man blir særlig datadrevne.