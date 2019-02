Det er Audun Fauchald Strand (39) som har stilt opp som utviklerprofil denne uken. Han er Principal Engineer i NAV, i avdelingen Design og Utvikling, sammen med de fleste andre utviklere i etaten. Han forteller at han deltar i de fleste delene av utviklingen av NAV.

I tillegg jobber han som rådgiver for fintech-startup'en folio.no.

Kan du kort beskrive stillingen og oppgavene dine?

Som en av 3 principal engineers, så er jeg ansvarlig for den teknologiske retningen til NAV. Jeg mener at den viktigste måten å påvirke denne retningen, er å jobbe i team og sitte sammen med den som lager systemene våre. Da kan vi påvirke hvordan de jobber, og vi har fortsatt en godt øre til bakken og får med oss det som skjer.

Jeg mener at alle som har teknologisk ansvar må være med og programmere. Vi jobber hardt med å unngå at vi får noe skille mellom de som tenker og de som gjør.

Hvorfor valgte du akkurat denne arbeidsgiveren?

Jeg ville fikse NAV :). Etter å ha jobbet i FINN og sett hvordan en velfungerende software-organisasjon kan fungere, så tenkte jeg at jeg kunne være med prøve og påvirke NAV fra innsiden. Det jeg aller mest har lyst til å få til, er å få en kultur hvor man setter utviklerne høyere, og prioritere kvalitet og endringsdyktighet, foran leveransen av store prosjekter.

Hvor jobber du mest, på kontoret, på hjemmekontoret eller ute hos kunder?

Jeg jobber mest på jobb, og noe hjemme på kvelden.

Kan du fortelle litt om prosjektet/prosjektene du har jobbet med i det siste?

Da jeg begynte i NAV, så jobbet jeg med å lage applikasjonsplattformen nais (Nav Application infrastructure Service). Den er open-source og kan studeres på https://nais.io . Det var en Kubernetes-basert plattform, som tar over for en eldre plattform. Nå i det siste har jeg vært med i oppstarten av det området som skal eie det NAV tilbyr av tjenester. En av de første tingene vi ser på, er å lage et nytt system for å håndtere sykepenger.

Fremover skal jeg jobbe med å tilgjengeliggjøre NAVs data. Det tenker vi å gjøre ved å tilgjengeliggjøre strømmer av livshendelsene ut av domener. Forhåpentligvis vil dette revolusjonere hvordan NAV tilbyr tjenester til våre brukere.

Hvor lenge har du jobbet som utvikler?

Jeg begynte å jobbe som utvikler i 2003. Men jeg hadde jobbet et år mens jeg studerte. Så det betyr vel at jeg har 17 års erfaring.

Har du jobbet på samme sted hele tiden?

Jeg har jobbet mange steder. Både innen konsulentbransjen (Accenture, Objectware (nå Itera), Computas og (så vidt) i Miles) og som fast ansatt i Telenor, Finn og nå NAV. Jeg pleier å like å jobbe med samme tingen i 1-2 år, før jeg trenger noe nytt.

Det absolutt beste er når jeg kan finne nye ting uten å bytte jobb. For eksempel i FINN så jobbet jeg med Flysøket, Hjørner, og Fiaas (FINNs applikasjonsplattform). Det er veldig fint å kunne ha de samme rammene, men få nye utfordringer.

Hvor gammel var du da du først begynte å lære deg programmering?

Jeg begynte med programmering da jeg studerte, det vil si 19 år.

Hva slags utdannelse har du?

Jeg har en Bachelor of Engineering i Electrical Engineering fra University of Surrey, og en Master i IT fra Universitetet i Oslo.

Hvilke plattformer utvikler du vanligvis for?

I det siste har jeg utviklet plattformer. Disse plattformene har vært basert på Kubernetes. Det har enten vært Kubernetes som vi har satt opp selv, eller brukt Kubernetes-tjenester fra skyleverandører.

Hvilken pc-plattform/OS foretrekker du selv å bruke?

ChromeOS. Nå som det har kommet Linux-støtte med Crostini og Android, så er det en komplett plattform. Lynrask browser og lang batteritid når man bare trenger det, og full Linux når man trenger det. I tillegg har man tilgang til det meste av Android applikasjoner. Jeg skriver dette på verdens beste datamaskin (Pixelbook).

Hvilke programmeringsspråk benytter du?

Jeg har programmert kode som kjører i produksjon i Java, Kotlin, Groovy, Python og Go, samt bittelitt Javascript.

Hva er favorittspråket og hvorfor?

Jeg tror at akkurat nå liker jeg Go best, men Kotlin virker også veldig bra.

Hvilke to verktøy greier du deg ikke uten?

Intellij og Slack

Hva slags oppgaver liker du best å jobbe med?

Jeg liker mange ting. Jeg liker å kode i team som utvikler løsninger. På den andre siden så er jeg veldig glad i å diskutere løsning og kode med andre. Både interne i NAV, men også i intervjusituasjon.

Hvordan sørger du for å holde deg faglig oppdatert?

Jeg leser veldig mye, før var det bøker, nå er det en herlig blanding av artikler og blogger, som dukker opp på reddit/slack/twitter/facebook/linkedin

I hvilken grad har metoder og teknologier som DevOps, maskinlæring, nettsky og konteinere endret måten du jobber på?

De siste 3-4 årene har jeg bare jobbet med DevOps, nettsky og konteinere. Planen er at det neste jeg jobber med nærmere maskinlæring og stordata

Ser du noen trender framover som virkelig vil forandre hverdagen til utviklere?

Jeg tror forskjellen i større grad vil være hva slags problemer som man begynner å løse med software. Mer og mer av verden blir styrt av software, være seg kjøre bil eller gjøre mennesker friske.

Hvilke teknologier eller fagområder skulle du gjerne kunnet mer om?

Jeg skulle ønske jeg var en bedre programmerer.

Deltar du jevnlig på konferanser? I så fall, hvilken er den viktigste for deg?

Jeg har presentert på Javazone de siste 4 årene, og har vært så heldig at jeg har fått presentere på både Kafka Summit og kubecon.

Hvilket forhold har du til innebygd personvern?

Det er ekstremt viktig. I NAV så har vi så mye persondata, også av ganske sensitiv natur, så det tar vi på det største alvor. Løsningen er ikke å sitte stille og vente, men å bygge sikkerheten inn i løsningen.

Bidrar du, enten i jobben eller på fritiden, til noe åpen kildekode-prosjekt – i så fall, hvilke(t)?

Nei

Hvor mye programmerer du på fritiden?

Ikke noe

Har du noen (andre) hobbyer?

Er familie en hobby? I tillegg har jeg mer eller mindre frivillig valgt å la humøret mitt blir styrt av en gjeng overbetalte engelskmenn som løper etter en ball.

Opplever du at jobben som utvikler har noen negative sider?

Det er vanskelig å skru av hjernen når arbeidsdagen er ferdig. Siden så mye av jobben er tenking og grubling, så blir man ofte sittende og gruble mens man egentlig burde tenkt på andre ting.

Hva er det beste frynsegodet du får?

Fleksitid, sammen med timeføring. Det at jeg blir bevisst hvor mange timer jeg jobber, og ser tallet over fleksi-timer ofte, gjør at jeg avspaserer mer enn jeg gjorde i andre jobber, hvor jeg ikke telte timer.