Det er Øyvind Vevang (39) hos NextGenTel som har stilt opp i utviklerintervjuet denne gang. Han jobber i utviklingsteamet i selskapets digitaliserings- og IT-avdeling. Bortsett fra et studieopphold i Sveits i 2003, har han jobbet i NextGenTel siden 2002. Også et par andre på utviklingssiden hos selskapet har holdt det gående omtrent like lenge, noe Vegang mener er et godt bevis på at de har hatt godt miljø og spennende oppgaver over lang tid.