Inviterer til e-sport-barselgruppe

Grunnleggeren lover å ikke stoppe folk som kommer uten baby i døra, men det ferske tilbudet på Haven markedsføres som barselgruppe.

– Mange spill er rettet mot gutter, og altfor mange jenter opplever hets, fiendtlighet og utestengelse fra ulike spillrelaterte arenaer. Kun fordi de er jenter. Ved å lage noe så utypisk som en e-sport-barselgruppe ønsker vi å vise hvordan vi aktivt kommer til å bryte ned disse stereotypiene de neste årene. Datovalget er en viktig del av beskjeden, skriver grunnlegger og daglig leder i Haven, Ruben Eggebø, på Linkedin.

Moderne møteplass

– Mange ville kalt det et e-sportssenter, men vi kaller det en moderne møteplass, sier Eggebø, på telefon til Digi.no.

Siden november i fjor har spillglade mennesker kunnet møte andre entusiaster og nybegynnere i trygge omgivelser, med alt du trenger av utstyr, i Innovasjonsparken like ved Sørmarka i Stavanger.

Haven tilbyr både et sted å henge for unge og voksne som vil spille eller se på andre spille, og eventer som streames og kommenteres for bedrifter. Målet er å være en fysisk og sosial møteplass for alle, og bidra til innovasjons- og teknologiutvikling med spilling i fokus.

Nå sikter de mot en ny målgruppe. Foreldre i barselpermisjon.

– Vi håper vi får mange mødre med barn inn, sier Eggebø.

Men pappaene er like velkomne.

E-sport-barselgruppe

I et innlegg på Linkedin presenterer Eggebø det han kaller en «crazy idé».

– Mange i permisjon føler nok på behovet for å møte folk, og kanskje også networkingen arbeidslivet innebærer. Her vil du få muligheten til det, og samtidig leke deg i maskinparken vår, skriver han i Linkedin-innlegget.

Med kombinasjonen foreldrepermisjon og e-sport håper Haven å motvirke fordommer.

– Vi jobber med å bryte ned forutinntatte holdninger om gamere, og vil gjøre ting som får folk til å tenke: – Jøss, denne kombinasjonen har jeg aldri hørt om før, sier han.

Selv om han lover å ikke stoppe folk som kommer uten baby i døra, så er tilbudet markedsført som barselgruppe, og det foregår midt på dagen på tirsdager.

– Men det kommer sikkert til å ramle inn noen med en fireåring også, ler Eggebø.

Tilbudet blir en møteplass for folk i samme situasjon, ikke barnepass.

– Vi har dyktige ansatte som hjelper til, men de er ikke barnehageansatte, sier Eggebø.

Med egen barnevognparkering og nok av skjermer å underholde de minste med, tror han likevel foreldrene skal få tid til litt spilling.

Tastatur-tøffe gutter

Første barseltreff blir 8. mars, og valget av dato er litt tilfeldig, men likevel symboltungt for Haven.

– De som kommer hit ser med en gang hvor kjønnsnøytralt vi har klart å få det her, og det er veldig veldig sjeldent i denne bransjen, sier Eggebø.

Han jobber for bedre balanse, og at det skal være trygt for jenter å spille.

– Den fysiske verden er allerede dominert av menn, og så har vi bygget en digital verden av menn og for menn. Det må vi motvirke når vi bygger de fysiske møteplassene for e-sport, sier Eggebø.

Både gutter og jenter har godt av, og ønsker seg egentlig, en god kjønnsbalanse i spill-fellesskapet, mener han. De gutta som kan prøve å holde jentene borte fra online-miljøer, det kan være de samme som ønsker dem mer enn velkommen på fysiske møteplasser.

Mange kan være tøffe når de får sitte anonyme bak skjermen, uten at de egentlig mener så mye med det, tror han.

– De tastatur-tøffe gutta, de har sin egen kultur og sin egen type humor på nett. Det kan være bra i noen tilfeller, men dessverre kan det skje at det liksom blir morsomt å rakke ned på jenter. Men det er egentlig veldig få som er ekstremister, og de ønsker også å treffe jenter når de kommer hit, sier Eggebø.

Han tror den fysiske møteplassen kan gjøre at det føles trygger for jenter å game, og litt lettere for nysgjerrige nybegynnere å teste det ut.

– Spill har blitt mer og mer sosialt motivert. Vi gir folk muligheten til å samles når de spiller, sier Eggebø.

Planer om å utvide?

Havens lokaler i Stavanger har bare vært oppe for publikum i fire måneder. Likevel lukter de allerede på muligheten for å vokse.

Når kommer Haven til Oslo?

– Vi synes Oslo er en fin by, svarer Eggebø hemmelighetsfullt.