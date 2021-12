Iphone-fabrikk stengt etter avsløringer om elendige arbeidsforhold

Kvinnene som monterte Iphoner på en Foxconn-fabrikk sør i India, sov på gulvet, manglet vannklosetter og fikk mat full av larver i de overfylte arbeidsboligene.

Kvinnene som jobber på fabrikken, tjener rundt 1200 kroner i måneden og betaler leie for innlosjeringen. Det er Taiwan-baserte Foxconn som har ansvar for lokalene, som de kjøper av en underleverandør.

Det melder Reuters.

Da 250 av de ansatte fikk alvorlig matforgiftning og 150 endte på sykehus, gikk 2000 av kvinnene som jobber på fabrikken ut i gatene for å protestere. Selv om 67 av kvinnene og en journalist skal ha blitt arrestert, vant kvinnene frem.

Nå er fabrikken midlertidig stengt, og Foxconn lover forbedringer.

Stengte fabrikken

Etter protestene har indiske myndigheter undersøkt lokalene og funnet både rotter og avløps-problemer. Analyser tatt på stedet viser at det slettes ikke var trygt å spise der. Det var også mangel på smittevernstiltak og bekymring for at Covid kunne spre seg raskt.

Både Apple og Foxconn innrømmer at arbeidsforholdene ikke var gode nok.

– Vi har sett at noen av rommene brukt til innlosjering av arbeiderne ikke fyller våre krav. Vi jobber med leverandøren for å sikre at forholdene blir utbedret raskt, sier en talsperson for Apple til Reuters.

Nå er fabrikken stengt, og Apple har satt Foxconn «på prøvetid» inntil situasjonen er bedret. Det er ikke klart hva prøvetid betyr, men det er grunn til å tro at Foxconn ikke vil få nye oppdrag og bestillinger før utbedringene er gjort.

Alle ansatte vil fortsatt få betalt mens utbedringene foregår, sier Foxconn og legger til at de omstrukturerer den lokale ledelsen og gjennomfører andre tiltak for å bedre situasjonen raskt.

Stor skala

Apple produserer Iphone 13 i stor skala om dagen.

Fabrikken hadde økt produksjonene for raskt, sier Foxconn til indiske myndigheter. Det skal være noe av bakgrunnen for problemet.

Fabrikken har omtrent 17.000 ansatte.