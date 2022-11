Facebook-eier Meta er ilagt en bot på drøyt 2,7 milliarder kroner etter at opplysninger om over en halv milliard brukere lekket ut på et hackernettsted.

Det irske datatilsynet startet granskingen av saken i april 2021 for å se om den europeiske personvernforordningen GDPR og tilsvarende irske lover var brutt.

Tilsynet mener Meta ikke har gjort nok for å sikre seg mot lekkasjer av brukerdata, skriver Politico. I tillegg til boten på 265 millioner euro, er Meta pålagt flere tiltak for å sikre personopplysningene.