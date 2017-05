Ullevål sykehus i Oslo er en del av Helse Sør-Øst. Helseregionen har rundt 2,8 millioner pasienter registrert i sine systemer. De siste dagene har det blitt avslørt at utenlandske arbeidere har hatt tilgang til sensitive helseopplysninger. Det advarte allerede de ansatte i Sykehuspartner om i september 2016 i en digi.no-sak. (Bilde: Nesvold, Jon Olav) EKSTRA

IT-ansatte i sykehusene har holdt kjeft i frykt for å miste jobbene sine: – Vi må tilbake til slavetiden for å finne like grove overgrep