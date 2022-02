IT-bransjen gir så det svir til Ukraina. Både til befolkningen og til styrkene

Erlend Schei, mangeårig utvikler i IT-bransjen, har for åttende gang dratt i gang en innsamling av penger til humanitær hjelp på et sted i verden hvor det brenner. Denne gangen er det Ukraina som gjelder.

Som tidligere kalles aksjonen for Nerd Aid. Nerder generelt og IT-bransjen spesielt oppfordres særlig til å bidra. Det er Røde Kors som mottar pengene for å omsette dem til hjelp på bakken.

Lover god karma

Nerd Aid 8 ble startet fredag kveld. Utgangspunktet er å samle inn 1 million kroner før påsken er slutt, men gjerne mer. Alt tyder på at det målet vil bli nådd.

– Jeg håper vi enda en gang kan vise kraften til et ualminnelig engasjert kollegium av IT-folk, nerder generelt, wannabes og hangarounds. Det er dundrende kult om du deler aksjonen i dine sosiale kanaler, enda kulere om du gir noen kroner, og garantert god karma om du gjør begge deler! skriver Schei.

Innsamlingsgeneral Erlend Schei ved en tidligere anledning. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

24 timer senere kunne han registrere at bidragene strømmer på som aldri før. Da var det kommet inn mer enn 360.000 kroner.

Rekordfart

Mandag morgen kommer det inn stadig nye donasjoner, og klokken 09.01 mandag morgen hadde det innsamlede beløpet vokst til 624.676 kroner med donasjoner fra 973 givere. En oversikt på aksjonssidene viser at flere har donert femsifrede beløp, men på Facebook-siden til Nerd Aid skriver Schei at to selskaper – ITverket og Kodemaker – har varslet at de begge vil donere 100.000 kroner.

Når dette blir lagt til, nærmer målet på 1 million kroner seg med rekordfart. Det er dog lenge til påske, så det er ingen grunn til at det skal stoppe med dette.

Schei har dessverre ikke hatt mulighet å uttale seg i denne saken.

Gir direkte til styrkene

IT-selskapet Appfabrikken, som er mest kjent for Samboer-appen Digi.no tidligere har omtalt (for abonnenter), har valgt en annen tilnærming. De har gitt 80.000 kroner direkte til Ukrainas væpnede styrker.

Robin Havre i Appfabrikken har valgt å støtte Ukrainas væpnede styrker økonomisk. Foto: Privat

– Vi bestemte oss i går for å donere penger direkte til de ukrainske væpnede styrkene og å oppfordre brukerne i appen til å gjøre det samme. Jeg var veldig spent på hvilke reaksjoner som ville komme, men det ser ut til at brukerne våre i all hovedsak forstår og støtter behovet vårt for å bidra, forteller daglig leder Robin Havre til Digi.no.

– Alle som har jobbet med IT, har i løpet av sin karriere jobbet med utviklere fra Ukraina. Bransjen har det også svært godt økonomisk og har mulighet til å nå ut til svært mange mennesker, påpeker han.

I en pressemelding sier Havre sier han at han forstår at donasjoner til de væpnede styrkene ikke er for alle og at kommersielle aktører kanskje vegrer seg mot å ta side i konflikten.

– Husk at det også finnes mange upartiske hjelpeorganisasjoner som trenger støtte. Jeg vet om flere IT-selskaper som allerede har donert via forskjellige organisasjoner, avslutter han.