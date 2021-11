IT-milliardær satser tungt på ny søkemotor som skal utfordre Google

You.com er et internettdomene med en interessant historie. Det har vært brukt til litt av hvert siden 1990-tallet, men har også ligget parkert eller brakk i lange perioder, viser arkivtjenesten Web Archive.

Marc Benioff har endelig funnet et verdig bruksområde for domenet, som han kjøpte tilbake i 1996. Det var mens han tok seg et friår fra jobben hos Oracle, og mediterte på Hawaii der han angivelig drømte opp Salesforce mens han svømte med delfiner.

Dype lommer

Han har stilt domenet til rådighet for en tech-startup som lager en ny personvernvennlig søkemotor, som ble lansert i betaversjon denne uken.

– Vi er ved et kritisk vendepunkt i internetts historie, der det er nødvendig å ta skritt for å gjenopprette tilliten på nettet, sier Benioff i en pressemelding, gjengitt av en rekke medier, som blant annet US News og Reuters.

Benioff, som har en formue på mer enn ti milliarder dollar etter suksessen med Salesforce.com, har samtidig engasjert seg som investor. Han stiller seg i spissen for en emisjon der flere investorer skyter inn til sammen 20 millioner dollar i You.com, melder Reuters.

Skreddersydd

Den kjente tech-gründeren kaller You.com for framtidens søk i pressemeldingen. Selskapet ble etablert i fjor av to AI-eksperter, som tidligere jobbet i Salesforce.

Søkemotoren deres lar brukere definere et sett med foretrukne nettsteder, for en mer personalisert opplevelse. Er du fan av Reddit eller Yelp, så kan du for eksempel velge å få treff fra disse tjenestene øverst i søkeresultatene, ifølge Reuters.

Skal ivareta personvernet

You.com oppgir at de foreløpig ikke serverer annonser. Det kan komme på sikt, men de lover dyrt og hellig at reklamen aldri skal «invadere» brukernes personvern.

Richard Socher som er medgründer og daglig leder i You.com sier til nyhetsbyrået at selskapet aldri vil loggføre søk eller klikk i tjenesten når brukere velger å surfe med incognito-modus i nettleseren.

Det setter dem raskt i samme bås som alternative søkemotorer som mer kjente Duck Duck Go, men alle nye søkemotorer må nok forvente å bli målt opp mot den ene totalt dominerende aktøren fra Mountain View i California.

Hva er det egentlig You.com gjør bedre enn Google?

– Vi tilbyr langt mer bekvemmelighet, fremdeles med bedre personvern i øyeblikkene der du ønsker det. Google er derimot ganske forferdelige når det gjelder nettopp personvern, og vil aldri kunne konkurrere om slike verdier, rett og slett fordi de tjener for mye penger på å invadere alles personvern, sier You.com-sjef Richard Socher i et intervju med nettstedet Protocol.

Et uttrykk som ofte har vært brukt om gratistjenester på nettet, er at hvis tjenesten er gratis så er du produktet. You.com sin forretningsmodell ser ut til å være basert på å ta seg betalt gjennom formidling av tjenester, som flybilletter eller take away-mat som blir bestilt, som følge av trafikk via søkemotoren.