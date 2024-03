Jonas Klafstad, Audun Wigum Arbo og Even Dalen gikk sammen med Torkil Solheim til sak mot 24SevenOffice for å få dem til å anerkjenne en utkjøpsavtale som ble inngått i 2019. De tre grunderne vant saken fult ut. Jonas Klafstad, Audun Wigum Arbo og Even Dalen driver i dag anbudsselskapet Cobrief.