IT-selskapet ble startet i en kjeller på 80-tallet. Nå er de solgt og prises til 750 millioner: – Oppkjøpet er starten på et trendskifte, sier ekspert

Torsdag ble det kjent at IT-selskapet Dips har solgt 65 prosent av aksjene til Wilhelmsen-familien. Dermed tar skipsrederne Gjert og Arne (88) Wilhelmsen kontroll over Bodø-selskapet som leverer elektroniske journalsystemer til norske sykehus.

– Det er svært oppsiktsvekkende at norske investorer velger å spytter inn penger i helse-IT. Dette er et signal til resten av bransjen at det er mulig å investere i digitale helseprodukter i Norge.

– Et trendskifte for ehelse

– Med dette oppkjøpet tror jeg vi kommer til å se et trendskifte, der større investeringsselskaper fatter interesse for også andre IT-selskaper som satser i helsesegmentet, sier direktør for eHelse og smart tech Nard Schreurs i IKT-Norge til digi.no.

Prisen Awilhelmsen Capital (AWC) betaler for det norske IT-selskapet er konfidensiell mellom partene, men Dagens Næringsliv anslår at Dips i dag er verdt rundt 750 millioner kroner.

Privatpersonene på aksjonærlisten har dermed verdier for 450 millioner kroner, forutsatt at regnestykket til DN stemmer.

Aksjonærer med solid gevinst

Ifølge Avisa Nordland fører det til at blant annet administrerende direktør Tor Arne Viksjø sammen med en rekke andre ansatte som gikk inn på eiersiden i Dips i selskapets spede begynnelse har sikret seg en solid gevinst.

– Dette åpner muligheter for andre norske ehelse-selskaper, mener Nard Schreurs, direktør for eHelse i IKT-Norge. Bilde: IKT-Norge

Salget kan ha sikret dem alt fra ni til 48 millioner kroner, skriver AN.

– Vi er imponert over Dips og selskapets unike kompetanse, produkter og strategi. Vi er overbevist om at en åpen, fleksibel plattform, som Dips Arena, er fremtiden innen e-helseteknologi, både i Norge og internasjonalt, sier administrerende direktør Arve Ree i AWC.

– For oss er dette en viktig investering. Vi har en horisont over generasjoner, og ønsker å bidra til at Dips får forutsigbarheten og langsiktigheten til å realisere sine vekstambisjoner. Det er viktig at Dips kan vokse videre som et helnorsk selskap, med solid forankring i Bodø.

– Spekulasjonene har vært mange

Nordland fylkeskommunene og Vest-Agder fylkeskommune var blant de største aksjonærene. Begge selger seg helt ut. De får henholdsvis 140 og 60 millioner, skriver AN.

– Det har lenge vært spekulasjoner om hva som skulle skje med Dips. Når det nå er avklart at de får en stor og pengesterk investor i ryggen, kan selskapet fortsette å fokusere på å utvikle produktene, og følge det løpet de har kjørt de siste 30 årene, tror Schreurs i IKT-Norge.

– De store offentlige eierne har hverken hatt ressurser eller mandat til å risikoinvestere. Noe som har ført til at vekstområdene for Dips har vært mindre. Med Wilhelmsen i ryggen vil Dips få mulighet til å investere kapital i utvikling. Noe som kan komme til å betale seg på sikt.

– Selvfølgelig er det også viktig at de nå får en eier som tror på det de driver med. I norsk sammenheng betyr dette at Dips har vært en stor suksess. Nå kan selskapet begynne å gå nye runder med seg selv for å vurdere om dette også skal bli et eksportprodukt, oppsummerer IKT-Norge-direktøren til digi.no.

Administrereende direktør Tor Arne Viksjø i DIPS (i midten), omkranset av investeringsdirektør Andreas Mørk (t.v) og administrerende direktør Arve Ree i Awilhelmsen Capital Holding.

Omsetter for 350 millioner

Dips har per i dag 270 ansatte og omsetter for rundt 350 millioner kroner i året.

De siste årene har selskapet jobbet iherdig med å bygge det nye journalsystemet Dips Arena. Utviklingen skal alene ha kostet over én milliard kroner.

IT-systemet skal være en av verdens mest moderne e-helsesystemer.

Det nye journalsystemet er i ferd med å implementeres av tre av fire helseforetak – Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst.

100 000 brukere i Norge

Til sammen har systemene som utvikles i Bodø rundt 100 000 brukere i Norge.

– Styret er veldig fornøyd med å få en så troverdig, seriøs og langsiktig norsk aktør inn som største eier. Interessen for å ta del i videreutviklingen av selskapets topp moderne e-helseplattform har vært stor, og vi har i de siste årene hatt henvendelser fra en rekke norske og internasjonale selskaper – både finansielle og industrielle, sier styreleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– AWC er en trygg eier, med solid kapitalbase og tilstrekkelig risikovilje for vår ekspansjon til nye markeder – i Norge og utenlands. Det har vært avgjørende for oss å finne en eier som sikrer fortsatt stabilt, norsk eierskap, og som anerkjenner den strategiske viktigheten av våre dyktige medarbeidere , sier administrerende direktør Tor-Arne Viksjø i Dips.