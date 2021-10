IT-sikkerheten er spredt utover mange poster i Statsbudsjettet

Den avtroppende regjeringen har flettet inn million-bevilgninger til IT-sikkerhet i en rekke større og mindre poster i sitt forslag til Statsbudsjett. Flere tiltak er nevnt som effekt av tiltak i store sekkebevilgninger, uten at det er spesifisert hva slags IT-sikkerhetstiltak det er snakk om. Andre bevilgninger er mer konkrete. Her er en liste over de viktigste budsjettforslagene som omfatter tiltak for digital sikkerhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver at flere av de nye tiltakene som er lagt inn i de 1,8 milliarder kronene som foreslås bevilget til «digitalisering for omstilling og et grønnere samfunn» vil gi økt IT-sikkerhet.

Disse 1,8 milliardene er spredt på en rekke ulike tiltak innen flere samfunnsområder.

Her ligger blant annet 128 millioner til beredskapsavtaler og forsterket mobilberedskap i sårbare kommuner, og 25 millioner kroner til tiltak for å styrke den digitale grunnmuren i Troms. Det skal videre gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyser i fem sårbare regioner.

I posten ligger også 75 millioner til bedre sikring av Skatteetatens IT-infrastruktur.

NSM får kryptologi-miljø

De 231,7 millionene som foreslås bevilget til norsk deltagelse i EU-programmet for et digitalt Europa, Digital 2021-27, omfatter også IT-sikkerhet. De skal blant annet gi norske bedrifter, forsknings- og innovasjonsmiljøer tilgang til ressurser innenfor cybersikkerhet.

Det foreslås bevilget 6,3 millioner kroner til å forbedre IT-sikkerheten i de såkalte fellesløsningene, som omfatter Altinn, Folkeregisteret, Digital Postkasse, Brønnøysundregistrene, ID-Porten, Kontaktregisteret og Matrikkelen (Norges offisielle eiendomsregister).

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) skal få 6,2 millioner kroner for å bemanne et nasjonalt kompetansemiljø for anvendt kryptologi og analyse og evaluering av kryptoalgoritmer.

Disse kryptologiekspertene skal bidra til at Norge opprettholder sin evne til å beskytte høygradert informasjon, blant annet ved å forberede oss på framveksten av kvantedatamaskiner som kan ha regnekapasitet stor nok til å redusere eller til og med bryte sikkerheten i dagens kryptoalgoritmer.

Forslaget innebærer også at det blir opprettet et høyteknologisk laboratorium hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

– De foreslåtte tiltakene vil ha avgjørende betydning for Norges posisjon som leverandør av kryptoløsninger til Nato, skriver justis- og beredskapsdepartementet.

Digital sikkerhet i helsesektoren

Det foreslås også å bevilge 8,9 millioner kroner for å styrke Norsk helsenetts arbeid med digital sikkerhet i helse- og omsorgstjenesten. Sikkerhetsmillionene kommer i tillegg til de 204,2 millionene som foreslås bevilget til digital samhandling i helse- og omsorgssektoren.

På sikkerhetssiden skal disse samhandlingsmidlene blant annet bidra til å utvikle tjenester for informasjonssikkerhet og personvern i forbindelse med at helsepersonell får enklere tilgang til pasient- og brukeropplysninger.