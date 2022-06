Både innbyggere og mange turister i den italiensk millionbyen Palermo kan de siste dagene ha fått føling med at IT-systemene til byens myndigheter har blitt utsatt for et hackerangrep.

På morgenen den 2. juni ble det oppdaget et cyberangrep på minst ett av kommuneadministrasjonens IT-systemer. Ifølge italienske Sky ble hundrevis av overvåkningskameraer, samt et operasjonsrom som benyttes av det lokale trafikkpolitiet, satt ut av drift.

Ifølge Giornale di Sicilia ble det da besluttet å stenge ned det meste av IT-systemer i kommuneadministrasjonen for å forhindre ytterligere spredning.

Fortsatt utilgjengelige systemer

I en oppdatering søndag skrev Giornale di Sicilia at samtlige datamaskiner i administrasjonen ville være utilgjengelige i alle fall fram til mandag morgen. Fortsatt ser det ut til at systemer er stengt. Dette gjelder blant annet det offisielle nettstedet til Palermo.

Blant de øvrige publikumsrettede systemene som er eller har vært rammet, er systemer for reservasjon av idrettsanlegg og kjøp av kjørepass for trafikkbegrensede soner (ZTL - Zona a Traffico Limitato). Utstedelse av ulike attester og sertifikater har heller ikke latt seg gjøre.

De ansatte i kommunen skal ha opplevd det hele som å bli satt tilbake til delvis pre-digital tid. De skal ha vært nødt til å kommunisere med blant annet faks og private e-postkontoer. Innbyggere har måttet returnere fra de offentlige kontorene med uforrettet sak, noe som skal ha ført til forbauselse og generell sinne.

Lokalvalg og turister

Palermo besøkes hvert år av flere millioner turister. Også disse har blitt berørt av cyberangrepet, blant annet ved at de ikke har kunnet forhåndsbestille billetter til slik blant annet museer og operahuset Teatro Massimo.

Ifølge O'Opinione della Sicilia skal myndighetene i Palermo i særlig grad ha prioritert å normalisere situasjonen i systemer knyttet til valglister, da det skal avholdes lokalvalg i Italia den 12. juni. Det skal ikke være tegn til at disse systemene har blitt kompromittert i angrepet.

Det er ventet at de øvrige, berørte systemene vil bli gjort tilgjengelige igjen i løpet av uka.