Itera henter ny direktør for IT-sikkerhet fra Capgemini

Tromsømannen som også har vært GDPR-ansvarlig for den internasjonale kjempen returnerer dermed til Norge etter halvannet år i Paris. Han bringer med seg over 20 års fartstid fra bransjen, blant annet fra Sopra Steria, Computas og Siemens.

Ansettelsen er ledd i en økt satsing på informasjonssikkerhet og personvern, både overfor kunder og i egen virksomhet, ifølge en pressemelding fra Itera.

Fin mulighet

For meg var det en spennende mulighet å få jobbe med det jeg trives mest med; spennende

mennesker kombinert med samfunnsaktuelle og viktige temaer i den tiden vi lever i. Sikkerhet,

informasjonssikkerhet, cyber, og personvernet er under sterkt press, noe som medfører mange

utfordringer for organisasjoner og offentlige virksomheter også i Norge, uttaler Hansen.

– Etter å ha sett utfordringene andre land i Europa sliter med, og å ha vært med på å åpne «GDPR-markedet» i Brasil, er det en fin mulighet å ta tak i spaden hjemme i egen jord, fortsetter han.

Arne Mjøs, som er konsernsjef i Itera, ønsker tilveksten velkommen.

– Informasjonssikkerhet er et viktig område for Itera og kundene våre. Hans bakgrunn, profesjonelle tilnærming og kompetanse innen cybersikkerhet og praktisk implementering av personopplysningsvern knyttet til IKT er svært relevant for å sikre at vi kontinuerlig har riktig governance, risikostyring og etterlevelse av lovpålagte og kontraktuelle krav på plass, sier Mjøs i pressemeldingen.

Itera har omkring 500 ansatte fordelt på Norge, Sverige, Danmark, Island, Ukraina og Slovakia. Konsernet er børsnotert i Oslo og har hovedkvarter i Nydalen.