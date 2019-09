Jack Ma tok farvel med Alibaba som en rockestjerne

Jack Ma (55) tok i går farvel med Alibaba. Det gjorde han med et forrykende show på sin egen bursdag, på dagen tjue år etter etter at han grunnla Kinas største markedsplass.

Den kinesiske mangemilliardæren sparte ikke på kruttet. Kledd opp som rockestjerne feiret han livsverket sitt foran 60.000 ansatte og gjester på OL-stadion i Hangzhou, ifølge Wall Street Journal.

– Etter i kveld startet jeg et helt nytt liv. Mitt syn er at verden er god og full av muligheter. Jeg elsker spenning så mye, det er derfor jeg pensjonerer meg tidlig, uttalte Ma tirsdag.

Han stilte for anledningen med parykk, skinnjakke og elektrisk gitar for å markere jubileet og troneskiftet under en tilstelning som varte i fire timer, ifølge Reuters.

Showmann

Ma er kjent for å være en showmann. Under selskapets årsfest i 2017 kjørte han motorsykkel ut på scenen, før han opptrådte med et eget dansenummer i Michael Jackson-kostyme. Han har også stilt opp som med mohawk-parykk, nesering og svart leppestift, da han fem år tidligere sang Elton John-låta «Can You Feel The Love Tonight».

Den karismatiske IT-gründeren varslet for et år siden at han går av som styreleder. Han pensjonerer seg for å bli filantrop. Etter sigende går han også tilbake til læreryrket, nå som stafettpinnen i Alibaba-konsernet går videre til nestkommanderende Daniel Zhang.

Netthandelgiganten med navn fra eventyrsamlingen «Tusen og en natt» ble startet i en liten leilighet i den samme byen i sørlige Kina i 1999. Siden har motstykket til amerikanske Amazon vokst til å bli Asias største selskap med en markedsverdi på 450 milliarder dollar.

Vekstkometen har for lengst blitt verdens soleklart største handelsplattform. Målt i omsetning er de større enn Amazon, Wallmart og eBay – kombinert. IT-konsernet står også bak nettsamfunnet Weibo, betalingsløsningen Alipay og markedsplassen Taobao. Det må også nevnes at Alibaba er en voksende stjerne som tilbyder av skytjenester globalt.

Utradisjonell gründer

Alt dette har vokst fram under ledelse av Jack Ma. Karrieren hans mangler nesten sidestykke, men er også full av tilbakeslag.

Han gjorde det dårlig på skolen og strøk flere ganger til eksamen, men klarte til slutt å bli engelsklærer. Midt på 1990-tallet oppdaget han internett og begynte å lage websider for kinesiske bedrifter, den gangen man trengte modem for å koble seg opp. Senere gjorde han suksess med en kinesisk katalogtjeneste.

Under en konferanse i 2018 røpet Ma at han selv aldri har skrevet så mye som en kodelinje, langt mindre foretatt et eneste kundesalg. Egen datamaskin fikk han først 33 år gammel.

I dag er Jack Ma verdens 20. rikeste med en formue på 41,1 milliarder dollar, ifølge oversikten til Bloomberg.