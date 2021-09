Jakarta EE fra Java har vind i seilene

Jakarta EE, Javas åpen kildekode-baserte enterprise-produkt, står godt på egne bein etter at de forlot Oracle i 2019. Det er konklusjonen i en ny studie, skriver Infoworld.

Etter flere års forberedelser forlot miljøet, den gang kalt Java EE (Enterprise Edition), Oracle til fordel for den ideelle organisasjonen Eclipse, som også står bak det populære utviklingsverktøyet med samme navn. Java EE skiftet samtidig navn til Jakarta EE, ettersom Oracle eier Java-varemerket.

Oracle overførte lisensen og eierskapet til Java EE, i tillegg til open source-serveren Glassfish, som også er referanseimplementering av miljøet og tilhørende teknologier til Eclipse. Organisasjonen bygde deretter sin egen implementering av klassebibliotekene og tilhørende verktøy.

Jakarta EE Developer Survey Report fra 2021, utført blant 940 respondenter over hele verden, viser at Spring og Spring Boot, en gang laget som et lett alternativ til Java EE, brukes av 60 prosent, mens 48 prosent bruker Jakarta EE.

Blant andre funn i studien er en økning i bruken av mikrotjenester på 4 prosentpoeng til 43 prosent i år, sammenlignet med i fjor. Det samme gjelder bruken av Eclipse Microprofile-profilen, som steg fra 29 til 34 prosent i samme periode.

De tre viktigste skyteknologiene for respondentene er Docker, Kubernetes og Jakarta EE, i den rekkefølgen.

De tre mest populære arkitekturene med Java i skyen er mikrotjenester, hybrid og monolitt.

Studien fant sted i april og mai i år og inkluderte utviklere og programvarearkitekter.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.