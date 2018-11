Japans minister for kybersikkerhet (68) innrømmer at han aldri har brukt en datamaskin

Det var nok ikke slik Japans ferske minister for kybersikkerhet og De olympiske sommerleker i Tokyo 2020 ønsket å bli kjent internasjonalt.

Yoshitaka Sakurada (68) ble i går utfordret av en opposisjonspolitiker i nasjonalforsamlingen som ville vite om han var datakyndig.

Svarene under spørretimen, som også blir sendt direkte på riksdekkende TV-kanaler, fikk salen til å runge av latter.

– Jeg har hatt lederstillinger siden jeg var 25 år og har alltid bedt staben og mine sekretærer om å gjøre den typen ting. Selv har jeg aldri brukt en datamaskin, innrømmet han.

Det melder blant annet nyhetsbyrået AP, Reuters, Japan Times og en lang rekke aviser verden over.

Han ble også spurt om hvilke tiltak som er på plass for å sikre landets atomkraftverk mot dataangrep, og svarte da at han «ikke kjenner de nøyaktige detaljene» om dette.

Sakurada forsikret at regjeringen tar kybersikkerhet på alvor og at han kjenner seg trygg på sine evner som statsråd.

Videre skal han ha blitt stilt et spørsmål knyttet til USB-porter, som han tilsynelatende ikke visste hva var for noe.

– Sjokkerende

Normal prosedyre under spørretimen er at ministrene stiller forberedt ved at spørsmålene er sendt inn i forkant.

Svarene er da ofte basert på underlag fra byråkrater i departementene de leder, men det later ikke til å ha vært tilfelle her.

Mens han svarte ble det observert byråkrater som skyndte seg bort for å supplere ham med papirdokumenter, skriver AP.

– For meg er det sjokkerende at noen som aldri har rørt en datamaskin kan være ansvarlig for kybersikkerhetspolitikken, sier uavhengig opposisjonspolitiker Masato Imai, ifølge Japan Times.

Sakurada ble utpekt til OL-minister med ansvar også for landets kybersikkerhet så sent som i forrige måned, da statsminister Shinzō Abe gjorde store utskiftinger i regjeringen.

Etter et raskt søk fant digi.no et strategidokument om landets nasjonale strategi for kybersikkerhet, som ser ut til å være vedtatt av regjeringen i sommer.