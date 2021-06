Jeff Bezos drar til verdensrommet i juli

Turen skal være den første bemannede flygingen som blir gjennomført av romfartsselskapet hans, Blue Origin.

«Helt siden jeg var fem år gammel har jeg drømt om å reise til verdensrommet. Den 20. juli skal jeg ta den turen sammen med broren min», skrev Bezos på sin egen Instagram-konto.

De to Bezos-brødrene tar to av tre plasser i New Shepard-kapselen. Den tredje plassen skal auksjoneres bort, og det høyeste budet er allerede på 2,8 millioner dollar – drøyt 24 millioner kroner – med nesten 6000 budgivere fra 143 land.

Turen skal vare i totalt ti minutter, og fire av de minuttene vil være over Kármán-linjen, som er den internasjonalt anerkjente grensen mellom jordens atmosfære og verdensrommet.