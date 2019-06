OSLO (digi.no): NorSIS tilbyr nå et gratis nettbasert kurs i datasikkerhet for seniorer, som er laget i samarbeid med Seniornett. Hittil er det lagt ut seks leksjoner, som senere skal utvides til 13.

Olav Sønsteby er seniorrådgiver i NorSIS. Foto: Marius Jørgenrud

Her er det noe for enhver, enten du er 55+, over 60 eller pensjonist med lite eller begrenset erfaring med internett og digitale systemer. Tilbudet skal bidra til mindre frykt og bedre sikkerhet.

– Det viktigste er at du ikke skal la deg lure. Budskapet er å være litt kritisk, ikke bare buse på, sier Olav Sønsteby, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring.

– Redd alt mulig

Introduksjonskurset er lagt opp som en brosjyre. Du kan sette deg ned i sofaen og bla deg frem og tilbake. Godt nettvett er en del av innholdet.

– Jeg er der hvor jeg er redd for alt mulig, for jeg har ikke vokst opp med internett. Min første mobiltelefon fikk jeg da jeg var 32 år, fortalte samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (53), under gårsdagens lansering i Oslo sentrum.

Hun husker riktignok både hullkort og grønne dataskjermer, men hos familien Tybring-Gjedde, er det barna som har vært superbrukere, men de har flyttet hjemmefra.

– Her om dagen virket ikke TV-en hjemme. Våre systemer oppdateres ikke. Mannen min er enda dummere enn meg, men dette skjønte jeg ikke.

Fordi stadig mer går over digitale systemer er det viktig å henge med. Heldigvis lot problemene seg løse med en telefon eller to til leverandør.

Statsråden, som i regjeringen har ansvar for IKT-sikkerhet, synes det nye kurstilbudet er et godt tiltak, og berømmet initiativtakerne for å henvende seg til hele befolkningen.

Dessverre er det en økende frykt for digitale trusler

Store forskjeller

Det er store forskjeller blant eldre i bruk av internett og nymotens digitale verktøy. Mange tar dette på strak arm, men ifølge initiativtakernes undersøkelser er det også mange godt voksne som er skeptiske.

– Vi vet det er viktig å dra med alle målgrupper, og vi må tenke sikkerhet inn i digitaliseringen. Dessverre er det en økende frykt for digitale trusler i samfunnet. Det må vi gjøre noe med, sier NorSIS-direktør Peggy Sandbekken Heie.

Direktør i NorSIS, Peggy Sandbekken Heie. Foto: Marius Jørgenrud

Hun hevder norske nettbanker er blant verdens sikreste. Likevel viser senterets 2018-undersøkelse at 19 prosent forbinder bruk av nettbank med høy risiko, som er opp fra 10 prosent tre år tidligere. Og selv om andelen har falt, så mener fortsatt over 60 prosent at de ikke har nok informasjon om det digitale trusselbildet.

Seniorene, som kurset er rettet mot, er en vanskelig gruppe å definere, mener seniorrådgiver Ivar Kjærem.

– Derfor har vi forsøkt å treffe menneskene, fremfor en spesifikk aldersgruppe. Noen eldre tar i brk teknologi og utforsker den i hverdagen. Andre er mer skeptiske og synes det virker farlig eller kan gjøre skade. Det er en ganske stor gruppe, og det er her vi må sette inn støtet, sier han.

Nettkurs fra Nätt

Foto: Marius Jørgenrud

E-læringskurset er lagt ut på nettvett.no. Der får man også andre opplæringstilbud, hjelp og veiledning til ulike aspekter ved bruk av nettet.

Ivar Kjærem er seniorrådgiver i NorSIS. Foto: Marius Jørgenrud

En sentral bidragsyter til kurset er førstelektor ved avdeling for informasjonsteknologi på Høgskolen i Østfold, Tom Heine Nätt.

Et velklingende navn, som under lanseringen ikke gikk upåaktet hen.

– Ja, han heter faktisk det. Det passer bra. Han er fantastisk flink og pedagogisk i måten han jobber på, mente seniorrådgiver Ivar Kjærem i NorSIS.